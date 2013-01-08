مدننا تأكل العشب آخر تحديث: الثلاثاء 25 صفر 1434 هـ - 08 يناير 2013 KSA 03:04 - GMT 00:04

تارخ النشر: الثلاثاء 25 صفر 1434 هـ - 08 يناير 2013 KSA 03:04 - GMT 00:04

أستعير عنوان هذا المقال من رواية عبده خال المشهورة (مدن تأكل العشب) لأضعه في سياق مساءلة مدننا الإسمنتية التي تسحق العشب في أرواح أطفالنا قبل كبارنا. تلك الأعشاب التي طالما ضنت بها صحراء أرواحنا فلم نعد نلتمس فيها من اخضرار الحب والبساطة.



غدوت في السنوات الماضية أتلمس بساتين النخيل في مدننا والتي تحولت مع جشع المادة إلى مخططات سكنية مع أن أرض الله واسعة ويمكن الاستثمار في أي مكان بعيدا عن اغتيال النخيل في مدننا. النخلة التي طالما تغنينا بها كثيرا، واعتبرناها إحدى مكونات الهوية لدينا وجزءا من شخصية رجل الجزيرة. الآن نحن نمارس أبشع أنواع الاغتيال الروحي والمعنوي والمادي تجاهها وتجاه ذواتنا.. أحسد تلك المدن التي مازالت قادرة على إبقاء طابع الريفية فيها.



لقد انتقلت مدننا بعد الطفرة الاقتصادية في السبعينات، وأوائل الثمانينات من حالة المدن الريفية البسيطة في تكوينها وتداخل أحيائها إلى المدن الإسمنتية ذات التضخم العمراني العرضي، وانقسمت البيوتات والأحياء الصغيرة لتغدو أحياء لا يربط أهلها وأبناءها غير رابط الجدار الذي يعزل أكثر مما يقرب، وتفجرت الأسر إلى امتدادات طولية وعرضية، وتحولت الحياة إلى قيمة اقتصادية أكثر منها قيمة اجتماعية، هنا لم تستطع مدننا أن تأخذ من قيم الحداثة غير «شيئيتها» دون أن يمتد إليها مفهوم الحرية أو الفردانية.



تفتقد مدننا إلى طابع القيمة المدنية رغم تضخمها، وانتشار كل مقومات الحياة المدنية لكنها في حقيقتها قرى كبيرة كونها مازالت تحمل في ذواتها قيم القرية في مدينة مختلفة عنها في بناها الفكرية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية.



مدننا تأكل العشب كما صورها عبده خال في روايته. مدن لم يعد لها من حظ المدينة غير اسمها ورسمها دون حقيقتها.



إننا بحاجة إلى إعادة تبيئة قيم المدينة فكرياً، كما نحتاج إعادة هيكلة المدن تخطيطيا، فمدن الإسمنت هي بأمس الحاجة إلى فضاء فني أو طبيعي أو اجتماعي يمارس فيه الناس حياتهم الطبيعية في لقاء ورؤية بعضهم البعض مع تعزيز قيمة الحرية والكرامة للجنس البشري بوصف هذه اللقاءات إنسانا يلتقي إنسانا قبل أي شيء آخر.





*نقلاً عن "عكاظ"

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