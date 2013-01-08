وظائف علمية للمرأة السعودية آخر تحديث: الثلاثاء 25 صفر 1434 هـ - 08 يناير 2013 KSA 03:04 - GMT 00:04

تارخ النشر: الثلاثاء 25 صفر 1434 هـ - 08 يناير 2013 KSA 03:04 - GMT 00:04

نادراً ما تجد أسرة سعودية لم تعترف بقدرة فتياتها على الالتزام التحصيلي والنبوغ العلمي مقارنة بشباب الاسرة. وهذا ليس تقليلا من شأن الشباب ولكن مغريات الحياة ودرجة الحرية والثقافة الطاردة في المدارس والجامعات تلعب دورا في ضعف مخرجات الشباب.



ولكن ماذا يعني ذلك النبوغ والتميز العلمي للمرأة؟



لاأعتقد أنه يعني الكثير فإما هي في قائمة متصدري الانتظار الوظيفي في وزارة الخدمة المدنية اوفي سلم"حافز". والأسوأ هو تبني ثقافة الاحباط وتعليق الشهادة على الحائط لتشاهدها يوميا مع مسلسل تركي لا تنتهي حلقاته.



ولا يقتصر موضوع الالتزام والتميز في مجتمعنا المحافظ وإنما حتى في المجتمعات الغربية حيث التعليم المختلط الذي يقارن بشكل مباشر بين الفتيات والشباب. ففي دراسة ظهرت إعلاميا مطلع هذا الاسبوع حاولت الكشف عن سر النبوغ للفتيات وحصولهن على علامات افضل من الشباب..



الدراسة اجريت في جامعة جورجيا الامريكية ونشرها موقع "ساينس ديلي". أُجريت الدراسة على 5800 تلميذ وتلميذة من الحضانة الى الصف الخامس من خلال مراقبة السلوكيات مقارنة بالأداء في امتحانات الرياضيات والعلوم والقراءة.



أبرز ما كشفت عنه الدراسة أن الفتيات يلفتن انتباه الاساتذة من خلال الانضباط والمتابعة وأداء الواجبات وبالتالي الحصول على علامات التفوق.



وبمقارنتهن مع الشباب فهم أكثر إثارة للمشاكل في المدرسة داخل الصف مع فقدان للسيطرة على انفسهم وتصرفاتهم. وهذه النتائج مرتبطة بالمهارات غير الادراكية. فلو ربطنا ما ذكرت عن حال بناتنا وشبابنا، فهل نحن بحاجة لمثل هذه الدراسة، أم ان النتيجة واضحة كعين الشمس؟



أعتقد الثانية هي الاقرب. ولذا أطرح السؤال حول النتيجة:ماذا فعلنا لاستغلال وتوظيف نبوغ فتياتنا علميا؟



الجواب بحسرة القليل، ولكن ما يثلج الصدر ان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لم يغفل هذا الجانب مطلقا. فهناك جامعة الاميرة نورة بنت عبدالرحمن وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، وكذلك الحرم الجامعي للبنات في جامعة الملك سعود وغيرها من الجامعات السعودية وهي دليل واضح على هذا الاهتمام. ولكن ايضا كيف نترجم اهتمام خادم الحرمين الى برنامج عمل لتوظيف نبوغ فتياتنا علميا؟



أعتقد ان الموضوع إن ادخلناه نفق البيروقراطية فستنبغ فتياتنا في ثقافة الاحباط ايضا. فقط ادعو من خلال هذا المنبر الى تخصيص جزء سنوي من ميزانية مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وكذلك من ميزانية مركز الابحاث في مستشفى الملك فيصل التخصصي وميزانيات البحث العلمي في الجامعات لتأسيس مختبرات علمية نسائية في جميع مناطق المملكة. وفي كل مختبر يتم استحداث وظائف سنوية بعقود مبنية على الانجاز العلمي والتميز حتى لا تتحول الى مختبرات لتأصيل الفساد، وتوظيف القريبات على أهل الكفاءة.



فلو استحدثنا في كل منطقة مختبرا علميا متخصصا لاستطعنا أن نحقق احد أهداف مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية التي يظن الكثير من المواطنين ان لا دور لها في حياتهم.



وذلك بالرغم ان من اهم أهدافها هو تشجيع البحث العلمي للأغراض التطبيقية، وبما يتناسب مع اهداف التنمية في المملكة، والعمل على تطوير الكفايات العلمية الوطنية واستقطابها.



وعندما تبحث عن مدى انتشار المدينة تجد أنها منتشرة تقنيا ومتقوقعة وطنيا عندما يصل الامر للفتيات.



اعتقد ان الوظائف العلمية لفتياتنا لا تخرجهن عن الثوابت او الخصوصية التي قد يدعي البعض انني ادعو لما يخالفهما. المشكلة ان نبوغ بعض فتياتنا عالميا كشف عن مدى اهتمام مؤسساتنا العلمية بهن.



المختبرات العلمية في المناطق هي ترجمة حقيقية لتطوير الكفايات العلمية للفتيات السعوديات حتى لو ادى الامر الى اقتطاعها من ميزانية مدينة الملك عبدالعزيز او تكتب باسم الشركات المتطوعة خيرا للنهوض بالواجب التنموي العلمي الذي عجزت عنه المدينة لعقود زمنية.





*نقلاً عن "الرياض"

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