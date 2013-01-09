أنصفوه قبل أن توبخوه آخر تحديث: الأربعاء 26 صفر 1434 هـ - 09 يناير 2013 KSA 03:04 - GMT 00:04

تارخ النشر: الأربعاء 26 صفر 1434 هـ - 09 يناير 2013 KSA 03:04 - GMT 00:04

في خبر مهم (الأربعاء 20 صفر من هذه الصحيفة) صرح مدير الشؤون الصحية في جدة أن مدير مستشفى العزيزية للنساء والولادة في جدة بريء من تهمة ضرب عامل نظافة والتهجم عليه، وإنما كل الذي فعله هو توبيخ العامل بسبب تقصيره في عمله. وانتهى التصريح بأن الشؤون الصحية أنهت عقدها مع الشركة بعد اتساع رقعة ملاحظات الإهمال والقصور، وعدم الاستجابة للإنذارات المتكررة الموجهة إليها.



وفي عدد اليوم التالي 21 صفر، تحدث تقرير صحفي عن الظروف التي يعيشها عمومًا عمال النظافة العاملين في المملكة ومعظمهم من بنجلاديش. دعونا أولًا نسمع تلخيصًا لهذه الأحوال يقرأه عليكم العامل نور الإسلام الذي يقول: (اتفقت مع مكتب عمل في بلادي لشراء التأشيرة بمبلغ مالي كبير قياسًا بالظروف المعيشية في بلادي وذلك بشرط توظيفي براتب لا يقل عن 1500 ريال مع تأمين طبي وسكن ملائم. وحين وصولي إلى جدة فُوجئت بأن راتبي 250 ريالًا وبدون مزايا صحية وبدل إعاشة، وحيث أسكن يقيم في الغرفة الواحدة 14 شخصًا).



نور الإسلام وصحبه يعملون لدى متعاقد النظافة مع أمانة جدة، والأمانة على لسان المتحدث الإعلامي لا تتدخل في شؤون عمال النظافة، ولو ماتوا أو فطسوا أو مرضوا.. هي تهتم فقط بإزالة (الوساخة) التي نخلفها نحن المواطنين بكل همة وجدارة.



ولزيادة الطين طينًا يمضي الشهر وراء الشهر، وهؤلاء لا يستلمون مستحقاتهم القليلة جدًا من المتعاقد الثري جدًا (واللي ما عاجبه يضرب رأسه في أقرب حيطة).



ما الرابط بين الخبرين يا ذكي؟ أداء عامل النظافة الذي لا تتجاوز (ماهيته) اليومية 10 ريالات مع سكن رديء وطعام أردأ لا يليقان بإنسان كرمه الله عزّ وجلّ.. وكرمناه نحن بأقوالنا وشعاراتنا دون أفعالنا وممارساتنا. سيذهب عامل ويأتي عامل، ولن يتغير من الحال شيئًا، تأشيرات تمنحها الدولة للشركة صاحبة العقد، فتبيعها لمن يدفع أكثر على أمل أن يحصل على راتب أكثر.. أكثر من المبلغ التافه الذي يقتات عليه هو وعائلته شهرًا كاملًا، بل وينتظر استلامه بعد شهور طويلة، وما عندك أحد!



متى يتغير الحال؟!





*نقلاً عن "المدينة"

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