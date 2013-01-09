إدارة السجون تنفذ مشروع مبنى اليوم العائلي الأول في العالم

في إحدى التجارب الجديدة والفريدة من نوعها على مستوى العالم شرعت إدارة السجون في تنفيذ مشروع غير مسبوق من نوعه داخل محيط سجن المباحث بالرياض, كمرحلة أولى ستعمم لاحقاً في حال نجاح التجربة. وفقاً لصحيفة "الرياض" السعودية.

ويتمثل المشروع في إقامة مبنى متكامل داخل السجن يسمى "مبنى اليوم العائلي"، مخصص للموقوفين المثاليين وأسرهم ليقضوا فيه مع عوائلهم من يومين إلى ثلاثة أيام من فترة إلى أخرى بخصوصية كاملة، رُوعي فيها الحرية المطلقة لهم ودون أي رقابة أمنية عليهم أو قيود.

وسيُتاح للموقوف البقاء مع أسرته وأطفاله داخل وحدات سكنية خاصة ومستقلة عن غيرها ومنفصلة تماماً عن مبنى السجن والمبيت داخل هذه الوحدة التي صُممت وأثثت بطريقة نموذجية تضمن راحة الموقوف وأسرته وأطفاله حتى يشعر بحميمية أكثر مع أطفاله وزوجته بعيداً عن أجنحة السجن.ويضم المبنى صالات للألعاب الرياضية والتنس والسلة وألعاب أطفال، وتتكون المرحلة الأولى من المشروع من طابقين يحويان 15 جناحاً منفصلة عن بعضها بمداخل خاصة, بحيث يستفيد منها 15 شخصاً في وقت واحد، في حين تتكون المرحلة الثانية من المشروع من 3 طوابق تضم 25 جناحاً يستفيد منها 25 موقوفاً في وقت واحد، وكل جناح منها يتكون من 3 غرف نوم ودورتي مياه وصالة استقبال ومطبخ مجهزة ومؤثثة تأثيثاً كاملاً.ويجري العمل حالياً في المرحلة النهائية من تأثيث المرحلة الأولى من الوحدات، كما يتم استكمال التصاميم النهائية من المرحلة الثانية.ووفقاً لمسؤول بإدارة سجن المباحث في الحاير فإن المشروع يطبق حالياً في سجن الحاير، وفي حال نجاح التجربة سيتم تعميمها على باقي السجون الخمسة ليستفيد منها الموقوفون المثاليون وأسرهم.وأكد أن الهدف من هذا المشروع وغيره من مشاريع وبرامج ودورات علمية وشرعية تعطى للسجناء هو إصلاح السجين وضمان عودته عضواً فعالاً وصالحاً في مجتمعه وأسرته.