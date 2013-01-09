63 من طلاب الابتدائي مصابون بالتسوس بالشرقية آخر تحديث: الأربعاء 26 صفر 1434 هـ - 09 يناير 2013 KSA 08:04 - GMT 05:04

تارخ النشر: الأربعاء 26 صفر 1434 هـ - 09 يناير 2013 KSA 07:04 - GMT 04:04 المصدر: العربية.نت

أظهرت إحصائية للبرنامج الوقائي في المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية، أن 63% من طلاب المدارس الابتدائية و61% من طالبات المدارس الابتدائية في 5 مدن بالمنطقة الشرقية يعانون من تسوس الأسنان.



وقال مدير إدارة طب الأسنان في المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية الدكتور أحمد الكلثم إنه تم تطبيق البرنامج الوقائي لصحة الفم والأسنان في 115 مدرسة بتغطية بلغت نسبتها 70% في المناطق الرئيسية، التي تشمل الدمام والخبر والقطيف وصفوى ورأس تنورة، حيث تم الكشف على 33027 طالب وطالبة، حيث تم فحص 7078طالباً وطالبة من الصف الأول الابتدائي وتم اكتشاف إصابة 63% من الطلاب و61% من الطالبات بالتسوس، مما استدعى تطبيق مادة الفلورايد على 3472 طالباً وطالبة، بحسب ما نشرته صحيفة "الرياض" السعودية.



وأكد الكلثم على ضرورة تفعيل البرامج الوقائية لصحة الفم والأسنان بالمنطقة، مما استدعى تكليف 38 طبيباً وفنياً في صحة الفم والأسنان بتطبيق البرنامج الوقائي في 5 مدن.