الشيخ وآتساب وعشيرته آخر تحديث: الخميس 27 صفر 1434 هـ - 10 يناير 2013 KSA 02:04 - GMT 23:04

تارخ النشر: الخميس 27 صفر 1434 هـ - 10 يناير 2013 KSA 02:04 - GMT 23:04

عشرات من النسوة تجمعن صباح يوم السبت الماضي أمام مبنى إمارة الرياض، كان «الرابط» الذي جمعهن إشاعة تقول، إن هناك إعانة مالية مخصصة للأرامل والمطلقات والمحتاجات بمبلغ وقدره! وهذا آخر يوم لتقديم الطلبات! أما الوسيلة الرئيسة لسريان الإشاعة، فكانت خدمة أو برنامج «وآتساب»، المحمل الآن على معظم هواتف الجوال. أحدث التجمع غير المتوقع مفاجأة، واستلزم جهوداً لإقناعهن بعدم صحة الإشاعة.



تحطمت أحلام، وتبخرت أمنيات نساء، بعضهن على الأقل في حاجة، في جانب آخر كشفت الإشاعة مع استجابة عدد كبير لها، أكثر من زاوية ضعف وهشاشة في المجتمع.



تأملت الإشاعة. واستنتجت أنه كان لها أساس على شكل مطالبات، كتب أكثر من واعظ في مقالات ومواقع إنترنت، يطالب ولي الأمر بمبالغ مالية للأرامل والمطلقات وغيرهن، لست ضد هذه المطالبات، لكنني أتوقّع أنها أخطأت الطريق أو الوسيلة، خصوصاً مع إبراز شرائح مثل «المطلقات والأرامل» في الواجهة، بما يعني هذا من دغدغة العواطف.



أساس المشكلة في المجتمع ليس مالياً - في تقديري - بل سياسة اقتصادية، يقودها فريق اقتصادي لا يرى إلا ما يريد رؤيته، ويضع الأرقام التي تعجبه، قياساً لارتفاع المعيشة أو الأسعار والتضخم، مثلما تتبدل الأرقام في نقص المساكن وانخفاض البطالة.



وحتى لا أخرج عن موضوع الشيخ «وآتساب»، الذي أصبحت له عشيرة ودولة، النساء من أكثر سكانها، يستطيع هذا الشيخ، كما رأينا تحريك الساكن، وإطلاق بالونات الأحلام والتمنيات، وأحياناً إثارة الفزع.



والمشكلة أن الأجهزة الرسمية بعيدة عن الاستجابة للمتغيرات، هي في دحض الإشاعات ضعيفة، وفي الحضور بطيئة ومترددة، مع أن بالإمكان التخفيف من أثر الإشاعات بفعل ممنهج غير تقليدي، هناك أفكار كثيرة في هذا الصدد، لكنها إذا وصلت إلى الجهاز الرسمي ترتدي عباءته الواسعة، وتمشي مشيته البطيئة، فلا تتحقق فائدة، لقد تجاوز الأمر توظيف متحدثين رسميين، هذه التجربة لم تنجح إلا بالحد الأدنى، وهي مع الحاجة إلى تطويرها ليست كافية لمواجهة المتغيرات المتسارعة.



الشيخ «وآتساب»، نموذج هنا، ما أكثر الأدوات المتاحة، وما أضعف مراجع التأكد الموثوقة، وانظر إلى حال «الحكومة الإلكترونية»، هل هناك من يتذكرها؟



«وآتساب» كما علق كثير من الأصدقاء في «تويتر» هو للبسطاء مثل صندوق الدنيا، أو مصباح علاء الدين، يجمع الأمنيات والأحلام مع التسلية المثيرة أحياناً، و«قتل» الفراغ، الأصل فيه النقل، القص واللصق من دون فحص، الأخير يحتاج إلى جهد وبحث، والكسالى يتكاثرون.



بالإمكان فعل الكثير إذا توافرت الإرادة القوية والرؤية الثاقبة، تلك التي تستشعر حقيقة الحاجة وأولويتها، بعيداً عن الطريق التقليدي الرسمي «الوظيفي» المشهور بتطنيشه أحياناً وبطئه دائماً.





*نقلاً عن "الحياة"

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