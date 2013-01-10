عبارة تحيل معلم رياضيات للتحقيق في السعودية آخر تحديث: الخميس 27 صفر 1434 هـ - 10 يناير 2013 KSA 06:04 - GMT 03:04

تارخ النشر: الخميس 27 صفر 1434 هـ - 10 يناير 2013 KSA 06:04 - GMT 03:04 المصدر: العربية.نت

تسبب استخدام لغوي مجازي لكلمة "أكل" في إحالة معلم في منطقة حائل للتحقيق، على إثر شكوى قُدِّمت ضده من ولي أمر طالب.



وورد في التفاصيل أن معلم مادة رياضيات في مدرسة ابتدائية حثَّ طلابه على الاهتمام بجدول الضرب وحفظه و"أكله"، وسرعان ما أبلغ الطالب والده بما قاله المعلم نصاً، فلم يتردد الأب في تقديم شكوى رسمية ضد المعلم.



وأكد المتحدث الإعلامي لإدارة التربية والتعليم في منطقة حائل إبراهيم الجنيدي الواقعة، موضحاً أن الشكوى بُنيت على سوء فهم ولبس في معنى كلمة "أكل"، وأشار إلى أن أحد أولياء الأمور قدم شكوى فعلاً، لأنه فهم أن لدى المعلم رغبة في «أن يأكل الطلاب جدول الضرب حتى يفهموه".



وأضاف الجنيدي أن لجنة من مكتب شمال حائل حققت مع المعلم، الذي دافع عن نفسه بأن طلابه سألوه عن قدرته على حفظ جدول الضرب، فأجابهم بأن معلميه السابقين «علمونا وأكَّلونا جدول الضرب تأكيلاً» على سبيل المجاز، لا الحقيقة.



وأكد الجنيدي أن ملف التحقيق أُغلق بعد فهم اللجنة حقيقة الاستخدام المقصود.