مسيرة على كورنيش جدة للتوعية ضد العبث البيئي آخر تحديث: الخميس 27 صفر 1434 هـ - 10 يناير 2013 KSA 08:04 - GMT 05:04

تارخ النشر: الخميس 27 صفر 1434 هـ - 10 يناير 2013 KSA 07:04 - GMT 04:04 المصدر: جدة - سعود الخلف

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قامت أمانة مدينة جدة السعودية بدعوة رموز المجتمع من فنانين وإعلاميين وشعراء لعمل مسيرة على كورنيش جدة، وذلك من أجل توجيه رسالة تحذيرية ضد كل عبث بيئي ولتوعية مرتاديه بالمحافظه على الكورنيش الجديد، والذي تعرض لسوء استغلال من بعض السكان أثناء تشغيل تجريبي قبل افتتاحه.



وكتبت مدينة جدة مؤخراً، ومن خلال مشاهير ووجهاء رسالة تحذيرية ضدّ كلِ عبثٍ بيئي بأماكن مُشاعة للجميع بهدف الترفيه والتسلية.



وقالت الدكتورة ماجدة أبو راس، مديرة جمعية البيئة "فوجئنا بأنه بدأ التخريب قبل أن تزال حواجز المشروع ويفتتح رسمياً الكورنيش للجمهور".







وكان غضبُ جدة أكبرَ بكثير من فاتورةِ تكلِفةِ الكورنيش البالغةِ 180 مليونَ ريال لإنجازِ واجهةٍ حضارية على مساحةِ ثلاثه كيلومترات تقريبا، وتمت ترجمة الغضب من خلال حضور كبير جداً بثِقَلِه الثقافي والفني والاجتماعي وليس قليلا بعدده.







وقال الفنان السعودي عماد اليوسف "نتمنى أن تستمر هذه الحملات التوعوية ونحن مستعدون في أي وقت وأي لحظة للمشاركة".







وقالت جدة من خلال وجوهِها المشهورة وعقولِها الفاعلة رسالتَها بقوة، ممزوجة بشكرٍ كبير لكل يدٍ صَمّمت أو بنت كلَّ جزء من غلافِ كتابِها الجديد المحتوي على نظرياتٍ وتطبيقاتٍ قادمةٍ وواعدة بتحويلِها الى مدينةٍ جميلة.







أما نائب مدير عام مشاريع النظافة بأمانة جدة المهندس أيمن الزهراني فأكد أن هناك 9 عقود لمشاريع جديدة لأمانة محافظة جدة للإدارة العامة لمشاريع النظافة قيمتها مليار و800 ألف ريال.



ويحتاجُ رفعُ الوعي البيئي في جدة إلى جهد كبير نتيجة انغماسِها في تركيبة سكانيةٍ متعددةِ الأعراق والجنسيات كذلك المستوياتِ الماديةِ والتعليمية لسكانِها كعائلاتٍ وأفراد، و هي قضية أصبحت جزءا مهما في جدولِ شركاتٍ وكَيانات تهتم بالوعي البيئي وتعزيز مسؤولية المجتمع تجاهَه.