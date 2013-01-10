ينبع السعودية تتجاوز حريق ابن رشد وتنام بخير آخر تحديث: الخميس 27 صفر 1434 هـ - 10 يناير 2013 KSA 17:04 - GMT 14:04

تارخ النشر: الخميس 27 صفر 1434 هـ - 10 يناير 2013 KSA 17:04 - GMT 14:04 المصدر: جدة - خالد الفاضلي

تجاوزت مدينة ينبع (غرب السعودية)، حالة هلع ناتجة عن مخاوف من تسرب غازات سامة إثر اندلاع نار في مصنع ابن رشد عند الساعة 7:45 صباحاً بتوقيت السعودية، حيث احتاج إلى 5 ساعات من جهد متواصل لفرق إطفاء برية وجوية حتى تم إخراجه من دائرة الخطر.



وكان المتحدث باسم الدفاع المدني بالمدينة المنورة، العقيد خالد الجهني، بادر في تواصله مع وسائل إعلام سعودية إلى نفي مصداقية كم كبير من رسائل تحذيرية تناقلتها وسائل الإعلام الاجتماعي تنص على وجوب إغلاق نوافذ المنازل وعدم السير في الطرقات تخوفاً من انتشار غازات سامة.



وأعلن الدفاع المدني، العامل على إخماد الحريق، أن الساعة 2:30 ظهراً أتت بنتائج مريحة لمصلحة إخماد الحريق، مع الإشارة إلى أن إجراءات سلامة وخطوات احترازية قام بها المصنع، خففت من تضخم مخاطر الحريق، مشيراً إلى أن المسبب الرئيسي كان تسرب وقود في أحد أفران المصنع والمخصص لإنتاج مواد عطرية.



وأدى الحريق إلى سقوط جزء علوي لإحدى مداخن المصنع، وكذلك أضرار غير محددة في وحدة تسخين، وشارك في إخماده 4 فرق دفاع مدني وطائرات دفاع مدني.



بينما تخضع حالات الطوارئ المماثلة لغرفة عمليات تحمل اسم (ياما) وتتحكم في تحريك فرق مكافحة حريق وكوارث موجودة في كافة مصانع مدينة ينبع، وتشرف على تقليص اتساع دائرة الخطر في حالات مماثلة.



ويتّبع مصنع ابن رشد منظومة العملاق الكيميائي العالمي (سابك)، ولم يتم تسجيل حالات وفيات أو إصابات بسبب اشتعال جزء من المصنع، كما لم يتم حتى الآن رصد أضراره الاقتصادية.