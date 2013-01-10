30 طالبة يبرئن أكاديمية من تهمة سب قبيلة آخر تحديث: الخميس 27 صفر 1434 هـ - 10 يناير 2013 KSA 20:04 - GMT 17:04

تارخ النشر: الخميس 27 صفر 1434 هـ - 10 يناير 2013 KSA 11:04 - GMT 08:04 المصدر: العربية.نت

برأت شهادة 30 طالبة بجامعة حائل، عضوة في هيئة التدريس من تهمة سب إحدى القبائل، إذ قضت المحكمة الإدارية في المنطقة بإعادة الأستاذة الجامعية إلى العمل، بعدما جرى إنهاء عقدها من قبل إدارة جامعة حائل على خلفية التهمة التي وجهت لها، وفقاً لصحيفة "عكاظ".



وفي التفاصيل فإن الجامعة سبق أن أنهت عقد الدكتورة منال الحنيطي بحجة تلفظها على إحدى القبائل في المنطقة، وفقاً لما جاء في منطوق الاتهام.



وأوضح مصدر مطلع لـ «عكاظ» أن الحكم ابتدائي، ويحق للجامعة استئناف القضية، بينما دعا محامي الأستاذة الجامعية برد اعتبارها بسبب إنهاء عقدها منذ شهر رجب الماضي وحتى تاريخه، كما تم تحويل القضية للمحكمة الشرعية لاستيفاء مستحقاتها.



من جهة أخرى، طالبت عضوة هيئة التدريس من جامعة حائل، إبراز الشريط الصوتي الذي ذكرت فيه إدارة الجامعة أنها اعترفت فيه بالتهمة.