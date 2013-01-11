العربيةنت تنشر القائمة الكاملة لأعضاء مجلس الشورى

تنشر "العربية.نت" قائمة أعضاء مجلس الشورى كاملة والتي تضمنها الأمران الملكيان اللذان أصدرهما العاهل السعودي اليوم الجمعة.
وفيما يلي قائمة بأسماء الأعضاء:
يتكون مجلس الشورى من الرئيس معالي الشيخ الدكتور/عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ والأعضاء الآتية أسماؤهم، وذلك لمدة أربع سنوات هجرية تبدأ من تاريخ انتهاء مدة مجلس الشورى الحالي الصادر بتكوينه الأمر الملكي رقم ( أ / 15 ) بتاريخ 19 / 2 / 1430هـ :
1 - معالي الدكتور/ محمد بن أمين بن أحمد الجفري (نائب رئيس مجلس الشورى).
2 - معالي الدكتور/ فهاد بن معتاد بن شفق الحمد (مساعد رئيس مجلس الشورى).
3 - الأستاذ/ إبراهيم بن عبدالرحمن بن سليمان البليهي.
4 - الدكتور/ إبراهيم بن عبدالله بن محمد البراهيم.
5 - الدكتور/ إبراهيم بن محمد بن عبدالله أبو عباة.
6 - معالي الأستاذ/ أحمد بن إبراهيم بن مين الحكمي.
7 - الدكتور/ أحمد بن سعد بن أحمد آل مفرح.
8 - الدكتور/ أحمد بن عمر بن محمد آل عقيل الزيعلي.
9 - الدكتور/ أحمد بن محمد بن عبوش الغامدي.
10 - الدكتور/ أحمد بن مهدي بن محمد الشويخات.
11 - الأستاذ/ أسامة بن علي بن ماجد قباني.
12 - الدكتورة / إلهام بنت محجوب بن أحمد حسنين.
13 - الدكتورة/ أمل بنت سلامه بن سليمان الشامان.
14 - المهندس/ ثامر بن عبدالمحسن بن مساعد القناوي.
15 - الدكتور/ ثامر بن ناصر بن فهد بن غشيان.
16 - الدكتورة/ ثريا بنت أحمد بن عبيد بن محمد عبيد.
17 - الدكتورة/ ثريا بنت إبراهيم بن حسين العريض.
18 - الأستاذ/ جبران بن حامد بن علي دباره القحطاني.
19 - الدكتور/ جبريل بن حسن بن محمد عريشي.
20 - الدكتورة/ الجوهرة بنت إبراهيم بن محمد بوبشيت.
21 - الدكتور/ حاتم بن حسن بن حمزه أبو حسين المرزوقي.
22 - الدكتور/ حامد بن ضافي بن محمد الوردة الشراري.
23 - الدكتور/ حسام بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز العنقري.
24 - الدكتور / حمد بن عايض بن محمد بن حمد آل فهاد.
25 - اللواء مهندس طيار ركن / حمد بن عبدالرحمن بن عبدالله الحسون.
26 - الدكتورة / حمده بنت خلف بن مقبل العنزي.
27 - الشيخ الدكتور / حمزه بن حسين بن حمزه الفعر الشريف.
28 - الدكتورة / حنان بنت عبدالرحيم بن مطلق الأحمدي.
29 - الدكتورة / حياة بنت سليمان بن حسن سندي.
30 - الدكتور / خالد بن إبراهيم بن عبدالرحمن العواد.
31 - الدكتور / خالد بن سعد بن عبدالعزيز بن سعيد.
32 - سمو الأمير الدكتور / خالد بن عبدالله بن محمد بن مقرن المشاري آل سعود.
33 - الدكتور / خالد بن عبدالمحسن بن محمد المحيسن.
34 - الدكتور / خالد بن محمد بن علي السيف.
35 - الدكتور / خالد بن منصور بن ناصر العقيل.
36 - معالي الدكتور / خضر بن عليان بن علي القرشي.
37 - الأستاذ / خليفة بن أحمد بن راشد الدوسري.
38 - الدكتور / خليل بن عبدالفتاح بن خليل كردي.
39 - الدكتورة / خولة بنت سامي بن سليم الكريع.
40 - الدكتورة / دلال بنت مخلد بن جهز الحربي.
41 - الدكتور / راشد بن حمد بن راشد الكثيري.
42 - الدكتور / زهير بن فهد بن جابر الحارثي.
43 - الدكتورة / زينت بنت مثنى بن عبده أبوطالب.
44 - صاحبة السمو الملكي الأميرة / سارة بنت فيصل بن عبدالعزيز آل سعود.
45 - الدكتور / سالم بن علي بن سالم القحطاني .
46 - الدكتور / سامي بن محمد بن حسين زيدان.
47 - الدكتور / سطام بن سعود بن عبدالله لنجاوي.
48 - الدكتور / سعد بن عبدالرحمن بن محمد البازعي.
49 - الدكتور / سعد بن محمد بن أحمد مارق عسيري.
50 - الدكتور / سعدون بن سعد بن سعدون السعدون.
51 - الدكتور / سعود بن حميد بن رميزان السبيعي.
52 - الأستاذ / سعود بن عبدالرحمن بن راشد الشمري.
53 - الدكتور / سعيد بن عبدالله بن عيسى الشيخ.
54 - الدكتور / سلطان بن حسن بن سلطان السلطان.
55 - الدكتورة / سلوى بنت عبدالله بن فهد الهزاع.
56 - معالي الأستاذ / سليمان بن سعد بن عبدالرحمن الحميد.
57 - الشيخ / سليمان بن عبدالله بن ناصر الماجد.
58 - الأستاذ / صالح بن حسن بن عبدالله العفالق.
59 - الأستاذ / صالح بن عبدالعزيز بن عبدالله الحميدي.
60 - الأستاذ / صالح بن عيد بن حمدان الحصيني.
61 - الدكتور / صدقة بن يحيى بن حمزه فاضل.
62 - الدكتور / طارق بن علي بن حسن فدعق.
63 - الأستاذ / عازب بن سعيد بن علي آل مسبل.
64 - الدكتور / عبدالرحمن بن أحمد بن محمد هيجان.
65 - الأستاذ / عبدالرحمن بن راشد بن عبدالرحمن الراشد.
66 - معالي الدكتور / عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن أحمد السويلم.
67 - معالي الأستاذ / عبدالرحمن بن عبدالمحسن بن عبدالله العبدالقادر.
68 - الدكتور / عبدالرحمن بن ناصر بن سليم العطوي.
69 - الأستاذ / عبدالعزيز بن إبراهيم بن سعد الهدلق.
70 - الدكتور / عبدالعزيز بن إبراهيم بن عبدالعزيز الحرقان.
71 - اللواء دكتور / عبدالعزيز بن إبراهيم بن عبدالله الصعب.
72 - الدكتور / عبدالعزيز بن أديب بن حسن طاهر.
73 - العميد دكتور مهندس / عبدالعزيز بن تركي بن عبدالله العطيشان.
74 - الدكتور / عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن مقبل الشامخ.
75 - الأستاذ / عبدالعزيز بن عبدالكريم بن عبدالعزيز العيسى.
76 - الدكتور / عبدالعزيز بن قبلان بن مقبول السراني.
77 - الدكتور / عبدالله بن إبراهيم بن عبدالله العسكر.
78 - الدكتور / عبدالله بن أحمد بن علي الفيفي.
79 - الدكتور / عبدالله بن حمود بن حميد اللهيبي الحربي.
80 - الدكتور / عبدالله بن زبن بن عيد العتيبي.
81 - الدكتور / عبدالله بن سالم بن جابر المعطاني.
82 - المهندس / عبدالله بن صالح بن محمد النجيدي.
83 - اللواء طيار ركن / عبدالله بن عبدالكريم بن عبدالله السعدون.
84 - الدكتور عبدالله بن علي بن محمد المنيف.
85 - الدكتور / عبدالله بن محارب بن سيحان الظفيري.
86 - الدكتور / عبدالله بن محمد بن أحمد الجغيمان.
87 - الأستاذ / عبدالله بن محمد بن حمد الناصر.
88 - الدكتور / عبدالله بن محمد بن صالح نصيف.
89 - السفير الدكتور / عبدالمحسن بن فهد بن مارك المارك.
90 - الدكتور / عدنان بن أحمد بن حسن البار.
91 - الأستاذ عساف بن سالم بن فيصل أبو ثنين.
92 - الدكتور / عطا الله بن أحمد بن مسلم أبوحسن.
93 - الأستاذ/ عطا بن حمود بن عطا السبيتي.
94 - الدكتور / علي بن سعد بن إبراهيم الطخيس.
95 - الدكتور / علي بن عبدالكريم بن ناصر الثويني .
96 - الدكتور / علي بن عبدالله بن سعيد مغرم الغامدي.
97 - اللواء ركن / علي بن محمد بن فهد التميمي.
98 - الأستاذ / علي بن ناصر بن دهش الوزرة.
99 - الدكتور / عمرو بن إبراهيم بن بكر رجب .
100 - الدكتور / عوض بن خزيم بن علي آل سرور الأسمري.
101 - الشيخ / عيسى بن عبدالله بن عبدالرحمن الغيث.
102 - الدكتور / غازي بن فيصل بن سعيد محمد بن زقر.
103 - الدكتورة / فاطمة بنت محمد بن محسن آل سعيد القرني.
104 - الدكتور / فالح بن محمد بن فالح الصغير.
105 - الدكتور / فايز بن عبدالله بن علي الشهري.
106 - الدكتورة / فدوى بنت سلامه بن عوده أبو مريفه.
107 - الدكتورة / فردوس بنت سعود بن محمد الصالح.
108 - الدكتور / فهد بن حمود بن صالح الفقيري العنزي.
109 - الدكتورة / لبنى بنت عبدالرحمن بن محمد الطيب الأنصاري.
110 - الدكتورة / لطيفة بنت عثمان بن إبراهيم الشعلان.
111 - الدكتور / ماجد بن عبدالله بن إبراهيم المنيف.
112 - الدكتور / محسن بن علي بن فارس بن حسين الحازمي.
113 - الأستاذ / محمد بن حامد بن أحمد النقادي.
114 - الأستاذ / محمد بن داخل بن عبدربه السحيمي المطيري.
115 - الشيخ / محمد بن سعد بن عبدالله السعدان.
116 - الدكتور / محمد بن سعيد بن أحمد آل أحمد القحطاني.
117 - الشيخ / محمد بن صالح بن علي الدحيم.
118 - الدكتور / محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل ناجي القحطاني.
119 - العميد ركن / محمد بن فيصل بن جابر أبو ساق.
120 - الأستاذ / محمد بن مرشد بن راشد الرحيلي
121 - الدكتور / محمد بن مهدي بن عبدالمحسن الخنيزي.
122 - الأستاذ / محمد رضا بن منصور بن حسن نصر الله.
123 - الدكتور / محمود بن محمد بن مصطفى البديوي.
124 - الدكتورة / مستورة بنت عبيد بن لافي الحسيني الشمري.
125 - الدكتور / مشعل بن فهم بن محمد السلمي.
126 - الدكتور / مصطفى بن محمد الحسن بن محمد الأدريسي.
127 - المهندس / مفرح بن محمد بن صالح الساهر الزهراني.
128 - الدكتور / مفلح بن دغيمان بن سبيل الرشيدي.
129 - الدكتور / منصور بن سعد بن فهد الكريديس.
130 - الدكتورة / منى بنت عبدالله بن سعيد آل مشيط.
131 - الدكتورة / منى بنت محمد بن صالح الدوسري.
132 - الدكتور / موافق بن فواز بن حلاف الرويلي.
133 - صاحبة السمو الملكي الأميرة / موضي بنت خالد بن عبدالعزيز آل سعود.
134 - الدكتورة / موضي بنت محمد بن عبدالعزيز الدغيثر.
135 - الدكتور / ناصر بن راجح بن محمد التوبي الشهراني.
136 - الشيخ الدكتور / ناصر بن زيد بن ناصر بن داود.
137 - الدكتور / ناصر بن علي بن عبدالله الموسى.
138 - اللواء مهندس / ناصر بن غازي بن ناصر الشيباني العتيبي.
139 - الأستاذ / نايف بن مرزوق بن مانع الفهادي.
140 - الدكتورة / نهاد بنت محمد سعيد بن أحمد الجشي.
141 - الدكتور / نواف بن بداح بن عبدالله الفغم.
142 - الدكتورة / نورة بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن المبارك.
143 - الدكتورة / نورة بنت عبدالله بن إبراهيم الأصقه.
144 - الدكتورة / نورة بنت عبدالله بن عبدالرحمن العدوان.
145 - الأستاذ / هاشم بن علي بن حمزة راجح.
146 - الدكتور/ هاني بن يوسف بن إبراهيم خاشقجي.
147 - الأستاذة / هدى بنت عبدالرحمن بن صالح الحليسي.
148 - الدكتورة/ هياء بنت عبدالعزيز بن ناصر المنيع.
149 - الدكتورة/ وفاء بنت محمود بن عبدالله طيبة.
150 - الدكتور/ يحيى بن عبدالله بن عبدالعزيز الصمعان.
ثانياً : على رئيس مجلس الشورى تنفيذ أمرنا هذا.
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