عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية السعودية

العربيةنت تنشر القائمة الكاملة لأعضاء مجلس الشورى

المصدر: العربية.نت
رابط مختصر
تنشر "العربية.نت" قائمة أعضاء مجلس الشورى كاملة والتي تضمنها الأمران الملكيان اللذان أصدرهما العاهل السعودي اليوم الجمعة.

وفيما يلي قائمة بأسماء الأعضاء:

يتكون مجلس الشورى من الرئيس معالي الشيخ الدكتور/عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ والأعضاء الآتية أسماؤهم، وذلك لمدة أربع سنوات هجرية تبدأ من تاريخ انتهاء مدة مجلس الشورى الحالي الصادر بتكوينه الأمر الملكي رقم ( أ / 15 ) بتاريخ 19 / 2 / 1430هـ :

1 - معالي الدكتور/ محمد بن أمين بن أحمد الجفري (نائب رئيس مجلس الشورى).

2 - معالي الدكتور/ فهاد بن معتاد بن شفق الحمد (مساعد رئيس مجلس الشورى).

3 - الأستاذ/ إبراهيم بن عبدالرحمن بن سليمان البليهي.

4 - الدكتور/ إبراهيم بن عبدالله بن محمد البراهيم.

5 - الدكتور/ إبراهيم بن محمد بن عبدالله أبو عباة.

6 - معالي الأستاذ/ أحمد بن إبراهيم بن مين الحكمي.

7 - الدكتور/ أحمد بن سعد بن أحمد آل مفرح.

8 - الدكتور/ أحمد بن عمر بن محمد آل عقيل الزيعلي.

9 - الدكتور/ أحمد بن محمد بن عبوش الغامدي.

10 - الدكتور/ أحمد بن مهدي بن محمد الشويخات.

11 - الأستاذ/ أسامة بن علي بن ماجد قباني.

12 - الدكتورة / إلهام بنت محجوب بن أحمد حسنين.

13 - الدكتورة/ أمل بنت سلامه بن سليمان الشامان.

14 - المهندس/ ثامر بن عبدالمحسن بن مساعد القناوي.

15 - الدكتور/ ثامر بن ناصر بن فهد بن غشيان.

16 - الدكتورة/ ثريا بنت أحمد بن عبيد بن محمد عبيد.

17 - الدكتورة/ ثريا بنت إبراهيم بن حسين العريض.

18 - الأستاذ/ جبران بن حامد بن علي دباره القحطاني.

19 - الدكتور/ جبريل بن حسن بن محمد عريشي.

20 - الدكتورة/ الجوهرة بنت إبراهيم بن محمد بوبشيت.

21 - الدكتور/ حاتم بن حسن بن حمزه أبو حسين المرزوقي.

22 - الدكتور/ حامد بن ضافي بن محمد الوردة الشراري.

23 - الدكتور/ حسام بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز العنقري.

24 - الدكتور / حمد بن عايض بن محمد بن حمد آل فهاد.

25 - اللواء مهندس طيار ركن / حمد بن عبدالرحمن بن عبدالله الحسون.

26 - الدكتورة / حمده بنت خلف بن مقبل العنزي.

27 - الشيخ الدكتور / حمزه بن حسين بن حمزه الفعر الشريف.

28 - الدكتورة / حنان بنت عبدالرحيم بن مطلق الأحمدي.

29 - الدكتورة / حياة بنت سليمان بن حسن سندي.

30 - الدكتور / خالد بن إبراهيم بن عبدالرحمن العواد.

31 - الدكتور / خالد بن سعد بن عبدالعزيز بن سعيد.

32 - سمو الأمير الدكتور / خالد بن عبدالله بن محمد بن مقرن المشاري آل سعود.

33 - الدكتور / خالد بن عبدالمحسن بن محمد المحيسن.

34 - الدكتور / خالد بن محمد بن علي السيف.

35 - الدكتور / خالد بن منصور بن ناصر العقيل.

36 - معالي الدكتور / خضر بن عليان بن علي القرشي.

37 - الأستاذ / خليفة بن أحمد بن راشد الدوسري.

38 - الدكتور / خليل بن عبدالفتاح بن خليل كردي.

39 - الدكتورة / خولة بنت سامي بن سليم الكريع.

40 - الدكتورة / دلال بنت مخلد بن جهز الحربي.

41 - الدكتور / راشد بن حمد بن راشد الكثيري.

42 - الدكتور / زهير بن فهد بن جابر الحارثي.

43 - الدكتورة / زينت بنت مثنى بن عبده أبوطالب.

44 - صاحبة السمو الملكي الأميرة / سارة بنت فيصل بن عبدالعزيز آل سعود.

45 - الدكتور / سالم بن علي بن سالم القحطاني .

46 - الدكتور / سامي بن محمد بن حسين زيدان.

47 - الدكتور / سطام بن سعود بن عبدالله لنجاوي.

48 - الدكتور / سعد بن عبدالرحمن بن محمد البازعي.

49 - الدكتور / سعد بن محمد بن أحمد مارق عسيري.

50 - الدكتور / سعدون بن سعد بن سعدون السعدون.

51 - الدكتور / سعود بن حميد بن رميزان السبيعي.

52 - الأستاذ / سعود بن عبدالرحمن بن راشد الشمري.

53 - الدكتور / سعيد بن عبدالله بن عيسى الشيخ.

54 - الدكتور / سلطان بن حسن بن سلطان السلطان.

55 - الدكتورة / سلوى بنت عبدالله بن فهد الهزاع.

56 - معالي الأستاذ / سليمان بن سعد بن عبدالرحمن الحميد.

57 - الشيخ / سليمان بن عبدالله بن ناصر الماجد.

58 - الأستاذ / صالح بن حسن بن عبدالله العفالق.

59 - الأستاذ / صالح بن عبدالعزيز بن عبدالله الحميدي.

60 - الأستاذ / صالح بن عيد بن حمدان الحصيني.

61 - الدكتور / صدقة بن يحيى بن حمزه فاضل.

62 - الدكتور / طارق بن علي بن حسن فدعق.

63 - الأستاذ / عازب بن سعيد بن علي آل مسبل.

64 - الدكتور / عبدالرحمن بن أحمد بن محمد هيجان.

65 - الأستاذ / عبدالرحمن بن راشد بن عبدالرحمن الراشد.

66 - معالي الدكتور / عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن أحمد السويلم.

67 - معالي الأستاذ / عبدالرحمن بن عبدالمحسن بن عبدالله العبدالقادر.

68 - الدكتور / عبدالرحمن بن ناصر بن سليم العطوي.

69 - الأستاذ / عبدالعزيز بن إبراهيم بن سعد الهدلق.

70 - الدكتور / عبدالعزيز بن إبراهيم بن عبدالعزيز الحرقان.

71 - اللواء دكتور / عبدالعزيز بن إبراهيم بن عبدالله الصعب.

72 - الدكتور / عبدالعزيز بن أديب بن حسن طاهر.

73 - العميد دكتور مهندس / عبدالعزيز بن تركي بن عبدالله العطيشان.

74 - الدكتور / عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن مقبل الشامخ.

75 - الأستاذ / عبدالعزيز بن عبدالكريم بن عبدالعزيز العيسى.

76 - الدكتور / عبدالعزيز بن قبلان بن مقبول السراني.

77 - الدكتور / عبدالله بن إبراهيم بن عبدالله العسكر.

78 - الدكتور / عبدالله بن أحمد بن علي الفيفي.

79 - الدكتور / عبدالله بن حمود بن حميد اللهيبي الحربي.

80 - الدكتور / عبدالله بن زبن بن عيد العتيبي.

81 - الدكتور / عبدالله بن سالم بن جابر المعطاني.

82 - المهندس / عبدالله بن صالح بن محمد النجيدي.

83 - اللواء طيار ركن / عبدالله بن عبدالكريم بن عبدالله السعدون.

84 - الدكتور عبدالله بن علي بن محمد المنيف.

85 - الدكتور / عبدالله بن محارب بن سيحان الظفيري.

86 - الدكتور / عبدالله بن محمد بن أحمد الجغيمان.

87 - الأستاذ / عبدالله بن محمد بن حمد الناصر.

88 - الدكتور / عبدالله بن محمد بن صالح نصيف.

89 - السفير الدكتور / عبدالمحسن بن فهد بن مارك المارك.

90 - الدكتور / عدنان بن أحمد بن حسن البار.

91 - الأستاذ عساف بن سالم بن فيصل أبو ثنين.

92 - الدكتور / عطا الله بن أحمد بن مسلم أبوحسن.

93 - الأستاذ/ عطا بن حمود بن عطا السبيتي.

94 - الدكتور / علي بن سعد بن إبراهيم الطخيس.

95 - الدكتور / علي بن عبدالكريم بن ناصر الثويني .

96 - الدكتور / علي بن عبدالله بن سعيد مغرم الغامدي.

97 - اللواء ركن / علي بن محمد بن فهد التميمي.

98 - الأستاذ / علي بن ناصر بن دهش الوزرة.

99 - الدكتور / عمرو بن إبراهيم بن بكر رجب .

100 - الدكتور / عوض بن خزيم بن علي آل سرور الأسمري.

101 - الشيخ / عيسى بن عبدالله بن عبدالرحمن الغيث.

102 - الدكتور / غازي بن فيصل بن سعيد محمد بن زقر.

103 - الدكتورة / فاطمة بنت محمد بن محسن آل سعيد القرني.

104 - الدكتور / فالح بن محمد بن فالح الصغير.

105 - الدكتور / فايز بن عبدالله بن علي الشهري.

106 - الدكتورة / فدوى بنت سلامه بن عوده أبو مريفه.

107 - الدكتورة / فردوس بنت سعود بن محمد الصالح.

108 - الدكتور / فهد بن حمود بن صالح الفقيري العنزي.

109 - الدكتورة / لبنى بنت عبدالرحمن بن محمد الطيب الأنصاري.

110 - الدكتورة / لطيفة بنت عثمان بن إبراهيم الشعلان.

111 - الدكتور / ماجد بن عبدالله بن إبراهيم المنيف.

112 - الدكتور / محسن بن علي بن فارس بن حسين الحازمي.

113 - الأستاذ / محمد بن حامد بن أحمد النقادي.

114 - الأستاذ / محمد بن داخل بن عبدربه السحيمي المطيري.

115 - الشيخ / محمد بن سعد بن عبدالله السعدان.

116 - الدكتور / محمد بن سعيد بن أحمد آل أحمد القحطاني.

117 - الشيخ / محمد بن صالح بن علي الدحيم.

118 - الدكتور / محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل ناجي القحطاني.

119 - العميد ركن / محمد بن فيصل بن جابر أبو ساق.

120 - الأستاذ / محمد بن مرشد بن راشد الرحيلي

121 - الدكتور / محمد بن مهدي بن عبدالمحسن الخنيزي.

122 - الأستاذ / محمد رضا بن منصور بن حسن نصر الله.

123 - الدكتور / محمود بن محمد بن مصطفى البديوي.

124 - الدكتورة / مستورة بنت عبيد بن لافي الحسيني الشمري.

125 - الدكتور / مشعل بن فهم بن محمد السلمي.

126 - الدكتور / مصطفى بن محمد الحسن بن محمد الأدريسي.

127 - المهندس / مفرح بن محمد بن صالح الساهر الزهراني.

128 - الدكتور / مفلح بن دغيمان بن سبيل الرشيدي.

129 - الدكتور / منصور بن سعد بن فهد الكريديس.

130 - الدكتورة / منى بنت عبدالله بن سعيد آل مشيط.

131 - الدكتورة / منى بنت محمد بن صالح الدوسري.

132 - الدكتور / موافق بن فواز بن حلاف الرويلي.

133 - صاحبة السمو الملكي الأميرة / موضي بنت خالد بن عبدالعزيز آل سعود.

134 - الدكتورة / موضي بنت محمد بن عبدالعزيز الدغيثر.

135 - الدكتور / ناصر بن راجح بن محمد التوبي الشهراني.

136 - الشيخ الدكتور / ناصر بن زيد بن ناصر بن داود.

137 - الدكتور / ناصر بن علي بن عبدالله الموسى.

138 - اللواء مهندس / ناصر بن غازي بن ناصر الشيباني العتيبي.

139 - الأستاذ / نايف بن مرزوق بن مانع الفهادي.

140 - الدكتورة / نهاد بنت محمد سعيد بن أحمد الجشي.

141 - الدكتور / نواف بن بداح بن عبدالله الفغم.

142 - الدكتورة / نورة بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن المبارك.

143 - الدكتورة / نورة بنت عبدالله بن إبراهيم الأصقه.

144 - الدكتورة / نورة بنت عبدالله بن عبدالرحمن العدوان.

145 - الأستاذ / هاشم بن علي بن حمزة راجح.

146 - الدكتور/ هاني بن يوسف بن إبراهيم خاشقجي.

147 - الأستاذة / هدى بنت عبدالرحمن بن صالح الحليسي.

148 - الدكتورة/ هياء بنت عبدالعزيز بن ناصر المنيع.

149 - الدكتورة/ وفاء بنت محمود بن عبدالله طيبة.

150 - الدكتور/ يحيى بن عبدالله بن عبدالعزيز الصمعان.

ثانياً : على رئيس مجلس الشورى تنفيذ أمرنا هذا.

اختيار المحرر

إعلانات

آخر الأخبار

الأكثر قراءة