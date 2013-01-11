العربيةنت تنشر القائمة الكاملة لأعضاء مجلس الشورى آخر تحديث: الجمعة 28 صفر 1434 هـ - 11 يناير 2013 KSA 13:04 - GMT 10:04

تارخ النشر: الجمعة 28 صفر 1434 هـ - 11 يناير 2013 KSA 13:04 - GMT 10:04 المصدر: العربية.نت

تنشر "العربية.نت" قائمة أعضاء مجلس الشورى كاملة والتي تضمنها الأمران الملكيان اللذان أصدرهما العاهل السعودي اليوم الجمعة.



وفيما يلي قائمة بأسماء الأعضاء:



يتكون مجلس الشورى من الرئيس معالي الشيخ الدكتور/عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ والأعضاء الآتية أسماؤهم، وذلك لمدة أربع سنوات هجرية تبدأ من تاريخ انتهاء مدة مجلس الشورى الحالي الصادر بتكوينه الأمر الملكي رقم ( أ / 15 ) بتاريخ 19 / 2 / 1430هـ :



1 - معالي الدكتور/ محمد بن أمين بن أحمد الجفري (نائب رئيس مجلس الشورى).



2 - معالي الدكتور/ فهاد بن معتاد بن شفق الحمد (مساعد رئيس مجلس الشورى).



3 - الأستاذ/ إبراهيم بن عبدالرحمن بن سليمان البليهي.



4 - الدكتور/ إبراهيم بن عبدالله بن محمد البراهيم.



5 - الدكتور/ إبراهيم بن محمد بن عبدالله أبو عباة.



6 - معالي الأستاذ/ أحمد بن إبراهيم بن مين الحكمي.



7 - الدكتور/ أحمد بن سعد بن أحمد آل مفرح.



8 - الدكتور/ أحمد بن عمر بن محمد آل عقيل الزيعلي.



9 - الدكتور/ أحمد بن محمد بن عبوش الغامدي.



10 - الدكتور/ أحمد بن مهدي بن محمد الشويخات.



11 - الأستاذ/ أسامة بن علي بن ماجد قباني.



12 - الدكتورة / إلهام بنت محجوب بن أحمد حسنين.



13 - الدكتورة/ أمل بنت سلامه بن سليمان الشامان.



14 - المهندس/ ثامر بن عبدالمحسن بن مساعد القناوي.



15 - الدكتور/ ثامر بن ناصر بن فهد بن غشيان.



16 - الدكتورة/ ثريا بنت أحمد بن عبيد بن محمد عبيد.



17 - الدكتورة/ ثريا بنت إبراهيم بن حسين العريض.



18 - الأستاذ/ جبران بن حامد بن علي دباره القحطاني.



19 - الدكتور/ جبريل بن حسن بن محمد عريشي.



20 - الدكتورة/ الجوهرة بنت إبراهيم بن محمد بوبشيت.



21 - الدكتور/ حاتم بن حسن بن حمزه أبو حسين المرزوقي.



22 - الدكتور/ حامد بن ضافي بن محمد الوردة الشراري.



23 - الدكتور/ حسام بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز العنقري.



24 - الدكتور / حمد بن عايض بن محمد بن حمد آل فهاد.



25 - اللواء مهندس طيار ركن / حمد بن عبدالرحمن بن عبدالله الحسون.



26 - الدكتورة / حمده بنت خلف بن مقبل العنزي.



27 - الشيخ الدكتور / حمزه بن حسين بن حمزه الفعر الشريف.



28 - الدكتورة / حنان بنت عبدالرحيم بن مطلق الأحمدي.



29 - الدكتورة / حياة بنت سليمان بن حسن سندي.



30 - الدكتور / خالد بن إبراهيم بن عبدالرحمن العواد.



31 - الدكتور / خالد بن سعد بن عبدالعزيز بن سعيد.



32 - سمو الأمير الدكتور / خالد بن عبدالله بن محمد بن مقرن المشاري آل سعود.



33 - الدكتور / خالد بن عبدالمحسن بن محمد المحيسن.



34 - الدكتور / خالد بن محمد بن علي السيف.



35 - الدكتور / خالد بن منصور بن ناصر العقيل.



36 - معالي الدكتور / خضر بن عليان بن علي القرشي.



37 - الأستاذ / خليفة بن أحمد بن راشد الدوسري.



38 - الدكتور / خليل بن عبدالفتاح بن خليل كردي.



39 - الدكتورة / خولة بنت سامي بن سليم الكريع.



40 - الدكتورة / دلال بنت مخلد بن جهز الحربي.



41 - الدكتور / راشد بن حمد بن راشد الكثيري.



42 - الدكتور / زهير بن فهد بن جابر الحارثي.



43 - الدكتورة / زينت بنت مثنى بن عبده أبوطالب.



44 - صاحبة السمو الملكي الأميرة / سارة بنت فيصل بن عبدالعزيز آل سعود.



45 - الدكتور / سالم بن علي بن سالم القحطاني .



46 - الدكتور / سامي بن محمد بن حسين زيدان.



47 - الدكتور / سطام بن سعود بن عبدالله لنجاوي.



48 - الدكتور / سعد بن عبدالرحمن بن محمد البازعي.



49 - الدكتور / سعد بن محمد بن أحمد مارق عسيري.



50 - الدكتور / سعدون بن سعد بن سعدون السعدون.



51 - الدكتور / سعود بن حميد بن رميزان السبيعي.



52 - الأستاذ / سعود بن عبدالرحمن بن راشد الشمري.



53 - الدكتور / سعيد بن عبدالله بن عيسى الشيخ.



54 - الدكتور / سلطان بن حسن بن سلطان السلطان.



55 - الدكتورة / سلوى بنت عبدالله بن فهد الهزاع.



56 - معالي الأستاذ / سليمان بن سعد بن عبدالرحمن الحميد.



57 - الشيخ / سليمان بن عبدالله بن ناصر الماجد.



58 - الأستاذ / صالح بن حسن بن عبدالله العفالق.



59 - الأستاذ / صالح بن عبدالعزيز بن عبدالله الحميدي.



60 - الأستاذ / صالح بن عيد بن حمدان الحصيني.



61 - الدكتور / صدقة بن يحيى بن حمزه فاضل.



62 - الدكتور / طارق بن علي بن حسن فدعق.



63 - الأستاذ / عازب بن سعيد بن علي آل مسبل.



64 - الدكتور / عبدالرحمن بن أحمد بن محمد هيجان.



65 - الأستاذ / عبدالرحمن بن راشد بن عبدالرحمن الراشد.



66 - معالي الدكتور / عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن أحمد السويلم.



67 - معالي الأستاذ / عبدالرحمن بن عبدالمحسن بن عبدالله العبدالقادر.



68 - الدكتور / عبدالرحمن بن ناصر بن سليم العطوي.



69 - الأستاذ / عبدالعزيز بن إبراهيم بن سعد الهدلق.



70 - الدكتور / عبدالعزيز بن إبراهيم بن عبدالعزيز الحرقان.



71 - اللواء دكتور / عبدالعزيز بن إبراهيم بن عبدالله الصعب.



72 - الدكتور / عبدالعزيز بن أديب بن حسن طاهر.



73 - العميد دكتور مهندس / عبدالعزيز بن تركي بن عبدالله العطيشان.



74 - الدكتور / عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن مقبل الشامخ.



75 - الأستاذ / عبدالعزيز بن عبدالكريم بن عبدالعزيز العيسى.



76 - الدكتور / عبدالعزيز بن قبلان بن مقبول السراني.



77 - الدكتور / عبدالله بن إبراهيم بن عبدالله العسكر.



78 - الدكتور / عبدالله بن أحمد بن علي الفيفي.



79 - الدكتور / عبدالله بن حمود بن حميد اللهيبي الحربي.



80 - الدكتور / عبدالله بن زبن بن عيد العتيبي.



81 - الدكتور / عبدالله بن سالم بن جابر المعطاني.



82 - المهندس / عبدالله بن صالح بن محمد النجيدي.



83 - اللواء طيار ركن / عبدالله بن عبدالكريم بن عبدالله السعدون.



84 - الدكتور عبدالله بن علي بن محمد المنيف.



85 - الدكتور / عبدالله بن محارب بن سيحان الظفيري.



86 - الدكتور / عبدالله بن محمد بن أحمد الجغيمان.



87 - الأستاذ / عبدالله بن محمد بن حمد الناصر.



88 - الدكتور / عبدالله بن محمد بن صالح نصيف.



89 - السفير الدكتور / عبدالمحسن بن فهد بن مارك المارك.



90 - الدكتور / عدنان بن أحمد بن حسن البار.



91 - الأستاذ عساف بن سالم بن فيصل أبو ثنين.



92 - الدكتور / عطا الله بن أحمد بن مسلم أبوحسن.



93 - الأستاذ/ عطا بن حمود بن عطا السبيتي.



94 - الدكتور / علي بن سعد بن إبراهيم الطخيس.



95 - الدكتور / علي بن عبدالكريم بن ناصر الثويني .



96 - الدكتور / علي بن عبدالله بن سعيد مغرم الغامدي.



97 - اللواء ركن / علي بن محمد بن فهد التميمي.



98 - الأستاذ / علي بن ناصر بن دهش الوزرة.



99 - الدكتور / عمرو بن إبراهيم بن بكر رجب .



100 - الدكتور / عوض بن خزيم بن علي آل سرور الأسمري.



101 - الشيخ / عيسى بن عبدالله بن عبدالرحمن الغيث.



102 - الدكتور / غازي بن فيصل بن سعيد محمد بن زقر.



103 - الدكتورة / فاطمة بنت محمد بن محسن آل سعيد القرني.



104 - الدكتور / فالح بن محمد بن فالح الصغير.



105 - الدكتور / فايز بن عبدالله بن علي الشهري.



106 - الدكتورة / فدوى بنت سلامه بن عوده أبو مريفه.



107 - الدكتورة / فردوس بنت سعود بن محمد الصالح.



108 - الدكتور / فهد بن حمود بن صالح الفقيري العنزي.



109 - الدكتورة / لبنى بنت عبدالرحمن بن محمد الطيب الأنصاري.



110 - الدكتورة / لطيفة بنت عثمان بن إبراهيم الشعلان.



111 - الدكتور / ماجد بن عبدالله بن إبراهيم المنيف.



112 - الدكتور / محسن بن علي بن فارس بن حسين الحازمي.



113 - الأستاذ / محمد بن حامد بن أحمد النقادي.



114 - الأستاذ / محمد بن داخل بن عبدربه السحيمي المطيري.



115 - الشيخ / محمد بن سعد بن عبدالله السعدان.



116 - الدكتور / محمد بن سعيد بن أحمد آل أحمد القحطاني.



117 - الشيخ / محمد بن صالح بن علي الدحيم.



118 - الدكتور / محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل ناجي القحطاني.



119 - العميد ركن / محمد بن فيصل بن جابر أبو ساق.



120 - الأستاذ / محمد بن مرشد بن راشد الرحيلي



121 - الدكتور / محمد بن مهدي بن عبدالمحسن الخنيزي.



122 - الأستاذ / محمد رضا بن منصور بن حسن نصر الله.



123 - الدكتور / محمود بن محمد بن مصطفى البديوي.



124 - الدكتورة / مستورة بنت عبيد بن لافي الحسيني الشمري.



125 - الدكتور / مشعل بن فهم بن محمد السلمي.



126 - الدكتور / مصطفى بن محمد الحسن بن محمد الأدريسي.



127 - المهندس / مفرح بن محمد بن صالح الساهر الزهراني.



128 - الدكتور / مفلح بن دغيمان بن سبيل الرشيدي.



129 - الدكتور / منصور بن سعد بن فهد الكريديس.



130 - الدكتورة / منى بنت عبدالله بن سعيد آل مشيط.



131 - الدكتورة / منى بنت محمد بن صالح الدوسري.



132 - الدكتور / موافق بن فواز بن حلاف الرويلي.



133 - صاحبة السمو الملكي الأميرة / موضي بنت خالد بن عبدالعزيز آل سعود.



134 - الدكتورة / موضي بنت محمد بن عبدالعزيز الدغيثر.



135 - الدكتور / ناصر بن راجح بن محمد التوبي الشهراني.



136 - الشيخ الدكتور / ناصر بن زيد بن ناصر بن داود.



137 - الدكتور / ناصر بن علي بن عبدالله الموسى.



138 - اللواء مهندس / ناصر بن غازي بن ناصر الشيباني العتيبي.



139 - الأستاذ / نايف بن مرزوق بن مانع الفهادي.



140 - الدكتورة / نهاد بنت محمد سعيد بن أحمد الجشي.



141 - الدكتور / نواف بن بداح بن عبدالله الفغم.



142 - الدكتورة / نورة بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن المبارك.



143 - الدكتورة / نورة بنت عبدالله بن إبراهيم الأصقه.



144 - الدكتورة / نورة بنت عبدالله بن عبدالرحمن العدوان.



145 - الأستاذ / هاشم بن علي بن حمزة راجح.



146 - الدكتور/ هاني بن يوسف بن إبراهيم خاشقجي.



147 - الأستاذة / هدى بنت عبدالرحمن بن صالح الحليسي.



148 - الدكتورة/ هياء بنت عبدالعزيز بن ناصر المنيع.



149 - الدكتورة/ وفاء بنت محمود بن عبدالله طيبة.



150 - الدكتور/ يحيى بن عبدالله بن عبدالعزيز الصمعان.



ثانياً : على رئيس مجلس الشورى تنفيذ أمرنا هذا.