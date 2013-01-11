رجعوا الاستقدام لـ الداخلية آخر تحديث: الجمعة 28 صفر 1434 هـ - 11 يناير 2013 KSA 04:04 - GMT 01:04

تارخ النشر: الجمعة 28 صفر 1434 هـ - 11 يناير 2013 KSA 04:04 - GMT 01:04

حينما كان مكتب الاستقدام يتبع لوزارة الداخلية كانت أمور العمالة المنزلية تمشي أسلس وأسرع، وزارة الداخلية وزارة خدمية تسهر على راحة المواطن وتعرف احتياجاته الضرورية تماماً، بعد انتقال الاستقدام إلى وزارة العمل تأخرت أمور كثيرة وتعطلت، وضعنا بين تصريحات دبلوماسيي سفارات الدول التي نستقدم منها العمالة المنزلية وتصريحات وزارة العمل، ولاتهون لجنة الاستقدام بالغرفة التجارية.



وزارة العمل وزارة الملفات المعلقة في مسائل العمالة وتوطين الوظائف والاستقدام الذي ترمي به أحياناً إلى لجنة الاستقدام بالغرفة التجارية التي لا أدري ما علاقتها بالموضوع.



استقدام العمالة المنزلية مسألة أسرية بحتة ليست لها علاقة بمعادلات وزارة العمل الصعبة التي تارة تجامل أنظمة العمل الدولية وأحياناً تجامل الوضع بالداخل.



صاحب العمل حينما لاتؤمن له وزارة العمل عمالته المطلوبة قد يُغلق محله ويتجه للعقار مثلاً لكن الأسرة حينما لاتحصل على خادمة أو سائق تتوقف حياتها خصوصاً إذا كانت الأم عاملة، وغياب السائق معاناة مريرة كتبنا عنها كثيراً ولكن الوزارة لديها ملفات أهم.



وزارة العمل تتعامل مع استقدام العمالة المنزلية بلا اكتراث وهي المشغولة بـ»هوشتها» مع المطاوعة والغارقة «حتى شوشتها» في ملفات معقدة مثل البطالة التي كلما أرادت أن تكحلها أعمتها. والدليل وصول أسعار خادمات وسائقي الداخل إلى أسعار فلكية تفوق الـ200 ريال التي أغضبت رجال الأعمال، المشكلة أن غضب المواطن لايصل إلى وزارة العمل لأن أغلب المسؤولين يتكدس في بيوتهم الخادمات والسائقون.





*نقلاً عن "الشرق"

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