الثلوج تقتل 8 سعوديين وتصيب 69 آخرين في تبوك آخر تحديث: السبت 29 صفر 1434 هـ - 12 يناير 2013 KSA 18:04 - GMT 15:04

تارخ النشر: السبت 29 صفر 1434 هـ - 12 يناير 2013 KSA 14:04 - GMT 11:04 المصدر: العربية.نت

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تسببت الثلوج التي سقطت على المرتفعات الجبلية في شمال السعودية يومي الأربعاء والخميس الماضيين في وقوع حوادث عدة على طريق تبوك - حقل، نتيجة للازدحام الكبير من المواطنين والمقيمين الذين صعدوا إلى أماكن تساقط الثلوج، ما أدى إلى وفاة 8 أشخاص، وإصابة 69 آخرين.



وأوضح المتحدث الإعلامي باسم المديرية العامة للشؤون الصحية في منطقة تبوك عطاالله العمراني أن طوارئ مستشفيات المنطقة استقبلت خلال إجازة نهاية الأسبوع، عدداً من مصابي الحوادث المرورية جراء الازدحام الذي شهده الطريق المؤدي إلى المواقع التي شهدت تساقط الثلوج.



لافتاً إلى أن مستشفى محافظة حقل استقبل منذ بدء تساقط الثلوج مساء الأربعاء الماضي 4 حالات وفاة و28 إصابة جراء حوادث مرورية، وتلقى معظم المصابين العلاج وخرجوا من المستشفى، فيما بقي 8 مصابين تحت الملاحظة.



وأضاف أن مستشفى البدع استقبل عائلة مكوّنة من 5 أشخاص تعرضوا لحادث مروري على طريق الشرف المؤدي إلى جبل اللوز، وتم تحويلهم جميعاً إلى مستشفى الملك خالد في تبوك.



فيما استقبل مستشفى الملك خالد ومستشفى الملك فهد في تبوك خلال يومي الأربعاء والخميس الماضيين 40 مصاباً، توفي منهم 4 أشخاص, بحسب ما أوردت "صحيفة الحياة".



ولفت العمراني إلى أن صحة المنطقة وجهت عدداً من الفرق الإسعافية إلى مواقع تجمع المتنزهين، وكان الوضع في أقسام الطوارئ في المستشفيات مطمئناً، وجرى العمل وفق خطة عمل معدة مسبقاً.



وأكد مدير مرور منطقة تبوك العميد محمد النجار، أن دوريات المرور أوقفت جميع الشاحنات المتجهة الى حقل ابتداء من التاسعة صباحاً وحتى التاسعة ليلاً، تفادياً للحوادث.