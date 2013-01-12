المرور يقر مخالفة محذري السائقين من ساهر بـ300 ريال آخر تحديث: السبت 29 صفر 1434 هـ - 12 يناير 2013 KSA 07:04 - GMT 04:04

تارخ النشر: السبت 29 صفر 1434 هـ - 12 يناير 2013 KSA 07:04 - GMT 04:04 المصدر: العربية.نت

أقرت الإدارة العامة للمرور في السعودية تنظيماً جديداً يقضي باعتماد مخالفة استخدام منبه السيارة الخلفي "الأنوار الخلفية" من قبل السائقين لتنبيه السيارات القادمة من الخلف بوجود كاميرات أو سيارات "ساهر" على الطرق.



وكشف الناطق الإعلامي في مرور المنطقة الشرقية، المقدم علي الزهراني لـ"الوطن"، عن أن استخدام المنبه الخلفي للسيارة "الفلشر" لتحذير السائقين القادمين من الخلف بتواجد كاميرات أو سيارات "ساهر" يعتبر مخالفة ويعاقب عليها النظام بمخالفة مرورية من مخالفات الفئة الثالثة، تحت مسمى "مخالفة تنظيمات السير على الطرق"، مشيراً إلى أن الحد الأدنى للمخالفة يبلغ 150 ريالاً، والأعلى 300 ريال.







ويلجأ الكثير من السائقين عند مرورهم بجوار كاميرات أو سيارات "ساهر" إلى تنبيه السائقين القادمين من الخلف عن طريق استخدام منبه السيارة الخلفي "الفلشر"، وهذا الأمر أصبح متعارفاً عليه لدى جميع السائقين، فيما تعرض عدد من كاميرات "ساهر" في مناطق مختلفة إلى الاعتداء والتكسير.