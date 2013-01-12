ربط خدمات المرور بين دول الخليج إلكترونياً العام الجاري

كشف مدير الإدارة العامة للمرور، اللواء عبدالرحمن المقبل، عن قرب الانتهاء من مشروع مروري موحد للربط الإلكتروني بين دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام الجاري، قائلاً: "إنه يجري حالياً التنسيق مع فريق عمل لتطبيق مشروع مروري موحد للربط الإلكتروني بين دول مجلس التعاون الخليجي يتيح تبادل المعلومات والبيانات إلكترونياً بين دول المجلس بشأن المخالفات المرورية والبيانات المتعلقة بالمركبات وشهادات التصدير وإبراء الذمة وربط جميع الخدمات بين إدارات المرور" .وأكد اللواء المقبل لصحيفة "اليوم": أن "المرور بصدد تطبيق استراتيجية تنقسم لجزأين، الأول المواطن المخالف، وهذا يجب التعامل معه بصرامة وأدب، وجزء آخر وهو تقديم الخدمة للمواطن وتتمثل في تغيير عمل الإدارات وميكنة جميع الإجراءات الإدارية لجميع الخدمات التي تقدم للمواطن بحيث يتم تقديم الخدمات إلكترونياً عبر بوابة وزارة الداخلية لجميع الإجراءات الإدارية للاستفادة من الحصول على الخدمة بيسر وسهولة وخلال فترة زمنية وجيزة".

وأضاف: "يعتبر ذلك امتداداً للإستراتيجية التي تعتمد التركيز على العمل والمهام الميدانية ونقل بعض الأفراد من مهامهم الإدارية للميدان، وذلك تطبيقاً لبرنامج تطوير العمل في جهاز المرور وخطط ذات متغيرات يجب أن تتواكب مع التنمية والتطور الذي تشهده المملكة في جميع المجالات، كما سيتم دعم المنطقة الشرقية بآليات جديدة".



وحول رصد "ساهر" مخالفات على السائقين بالخطأ قال: "ساهر" يعتبر آلية لتطبيق النظام ويرصد سائق المركبة المخالف فقط، وقد حقق نتائج إيجابية عبر الإحصائيات والتقارير التي أظهرت مؤشرات النجاح في الحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة، وساهمت في الحد من أخطر مسببات الحوادث المرورية والتقليل منها".