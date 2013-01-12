مر القطار آخر تحديث: السبت 29 صفر 1434 هـ - 12 يناير 2013 KSA 02:04 - GMT 23:04

تارخ النشر: السبت 29 صفر 1434 هـ - 12 يناير 2013 KSA 02:04 - GMT 23:04

كان اختياري عنوان (قطار الخليج) لمقالي عن القمة الخليجية الـ 33 لقادة وملوك دول الخليج العربي التي عُقدت في البحرين في نهاية العام الميلادي الماضي 24 من ديسمبر 2012، تأسياً، أو تفاؤلاً، بموافقة قادة دول الخليج في دورتهم الـ 30 عام 2009، على إقامة مشروع "قطار الخليج" للربط بين دول مجلس التعاون الخليجي، الذي كان متوقعاً أن يدخل مرحلة الإنشاء في عام 2014، وينتهي بالكامل في عام 2017.



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ولكن مشروع "قطار الخليج"، مثله مثل مشروع "اتحاد دول الخليج"، توقف بإرادة، أو لا إرادة، دولة أو أكثر من دول المجلس، حيث أكد الدكتور رامز العسار مستشار البنك الدولي في أمانة دول مجلس التعاون الخليجي، "أن البحرين ما زالت تنظر لتأجيل المشروع المقترح إنشاؤه بين السعودية والبحرين الموازي لجسر الملك فهد، مرجحا الأسباب بأنها في طور الدراسة، ولم يتم تحديد تكاليف مالية للمشروع، إضافة إلى عدم تحديد جدوى دراسية"؟!



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المشكلة أن هناك كثيراً من المشاريع التي هي "دون جدوى" تُنفذ في كثير من الأحيان وتخرج الى النور بمجرد استشعار القائمين على مرفق ما الرغبة في تنفيذ هذا المشروع دون "دراسة جدوى"، بل ووضع "دراسة جدوى" بشكل يتناسب وخروج هذه الرغبة الى حيز التنفيذ، وجمع الآراء المشجعة، و"تدبير " التكاليف لتنفيذ هذه المشاريع في غمضة عين دون المرور بالعقبات التي تمر بها كافة المشاريع الأخرى، بما فيها مشاريع خليجية مُشتركة تشرئب لها أنظار شعوب الخليج العربي.



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ان قرار مشروع السكك الحديد التي تربط بين دول الخليج اتخذ على مستوى قيادات دول مجلس التعاون في قمة 2006 وهو ما يُشكل التزاماً من كافة دول الخليج أكدت عليه قيادات دول المجلس مرة أخرى وفعلته مُجددا في قمة دول مجلس التعاون في الكويت نهاية عام 2009 عندما وضعت رؤية محددة وواضحة للمشروع باعتباره سيربط دول الخليج في ما بينها من جهة وبربطها مع دول العالم الخارجي في آسيا وأوروبا من جهة أخرى.



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إن معظم المشاريع الخليجية المُشتركة تتميز بأنها تُقام على قناعات أكيدة بجدواها الاقتصادية قبل السياسية، فهي ليست مشاريع للتباهي أو "الفشخرة". ومشروع قطار الخليج لا يمكن لأي عاقل أو متخصص أن يرفضه بل بالعكس لأن جدواه الاقتصادية واضحة للعيان . لكن تبقى الإرادة السياسية .. قبل الجدوى الاقتصادية، والإرادة الشعبية، فهي التي تأخذ أخيراً بيد مثل هذه المشاريع .. أو تعيق تقدمها. لذا سيظل قطار الخليج، وغيره من المشاريع الأخرى، حلماً يراود شعوب دول مجلس التعاون، وستظل هذه الشعوب تنتظر على رصيف الأمل حتى إشعار آخر؟!



نافذة صغيرة:



[[مر القطار



مر القطار سريعاً



كنت أنتظر



على الرصيف قطاراً مر



وانصرف المسافرون الى



أيامهم......وأنا



مازلت أنتظر]]محمود درويش







*نقلاً عن "المدينة"

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