57 من الطلاب في السعودية ضحايا الإهمال الأسري

أوضح مدير عام برنامج مكافحة التدخين بمنطقة الرياض، الأخصائي عايض المشعلي، أن دراسة تمت في عدة مدارس في مدينة الرياض، كشفت أن نسبة 42.7 % من الطلاب الذين تدنى مستواهم الدراسي من المدخنين، ونسبة 45.9% من المدخنين دخنوا لوجود مدخن أو أكثر في محيط العائلة.وأضاف أن نسبة 22.8% من المتوقفين عن التدخين لأسباب متعلقة بنبذ المجتمع للمدخن، ونسبة 50.8% من المجتمع يعتقد أن الإعلام يروج للتدخين ويحسن من صوره، ونسبة 57.4% من الطلاب يعدون من ضحايا قلة الاهتمام والرعاية من قبل أسرهم بعدم توعيتهم والاهتمام بهم، مما دفع بهم لممارسة التدخين.

ودعا المشعلي جميع المواطنين الراغبين في التوقف عن التدخين إلى الاستفادة من الخدمات السلوكية والدوائية المساعدة على التوقف عن التدخين والمتوافرة حالياً في جميع عيادات مكافحة التدخين في منطقة الرياض.



وأشار الى أن برنامج مكافحة التدخين بوزارة الصحة تم دعمه بالكوادر الطبية والفنية المؤهلة بدورات تدريبية خاصة، كما تم توفير وسائل المواصلات ووسائل التقنية الحديثة في مجال التوعية والتثقيف الصحي، بحسب ما ذكرت صحيفة "اليوم" السعودية.