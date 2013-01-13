الإحصاء السعوديات يشكلن 39 من موظفات وزارة الصحة آخر تحديث: الأحد 1 ربيع الأول 1434 هـ - 13 يناير 2013 KSA 17:04 - GMT 14:04

تارخ النشر: الأحد 1 ربيع الأول 1434 هـ - 13 يناير 2013 KSA 17:04 - GMT 14:04 المصدر: العربية.نت

كشفت مصلحة الإحصاءات العامة أن 39% من موظفات وزارة الصحة والمديريات العامة للشؤون الصحية سعوديات، إذ بلغ عددهن 34 ألفاً و439 سعودية من إجمالي 87 ألفاً و703 موظفات في وزارة الصحة.



وأكدت "المصلحة" في تقريرها السنوي للعام المالي 2011، أن مهنة التمريض سجلت أعلى معدلات في إقبال السعوديات لها بواقع 18 ألف ممرضة سعودية، مقابل 37 ألف ممرضة أجنبية يعملن في المهنة نفسها، بينما بلغ عدد السعوديات العاملات في مهنة الفئات الطبية المساعدة 5178 سعودية، مقابل 3672 أجنبية، كما أوردت صحيفة "الحياة".



وطبقاً للتقرير الذي استند في معلوماته إلى تقارير وزارة الصحة، فإن عدد السعوديات العاملات في مهنة الفئات الفنية غير الطبية والإدارية بلغ 4795 سعودية، مقابل 268 أجنبية، بينما بلغ عدد السعوديات العاملات في مهنة الأطباء 2501 طبيبة سعودية، مقابل 5231 طبيبة أجنبية.



ولفت إلى أن عدد السعوديات العاملات في مهنة الصيدلة بلغ 497 سعودية، مقابل 171 أجنبية، بينما بلغ عدد السعوديات العاملات في وزارة الصحة على بند "المستخدمات" 2956 سعودية، مقابل 7 آلاف أجنبية عاملة على البند نفسه.



وأوضح أن 43% من إجمالي عدد العاملين في وزارة الصحة والمديريات العامة للشؤون الصحية "أجانب"، إذ بلغ عددهم 104 آلاف و535 موظفاً أجنبياً وأجنبية، مقابل 133 ألفاً و439 موظفاً سعودياً وسعودية.



واحتلت مهنة التمريض طليعة المهن الصحية الأعلى في تسجيل العاملين الأجانب بواقع 38 ألف أجنبي من الجنسين، مقابل 37 ألف سعودي من الجنسين، بينما بلغ عدد الأجانب العاملين في مهنة الأطباء 24 ألف موظف وموظفة من الأجانب، مقابل 6 آلاف و800 موظف وموظفة من السعوديين.



وبلغ عدد الأجانب العاملين في مهنة الفئات الطبية المساعدة 5087 موظفاً وموظفة من الأجانب، مقابل 35 ألف موظف وموظفة من السعوديين.



ووصل عدد الأجانب العاملين في مهنة الفئات الفنية غير الطبية والإدارية 4446 موظفاً وموظفة من الأجانب، مقابل 36 ألف موظف وموظفة من السعوديين، بينما بلغ عدد الأجانب العاملين في مهنة الصيدلة 384 موظفاً وموظفة، مقابل 1406 موظفين وموظفات من السعوديين.