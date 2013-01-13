التعليم السعودي يحظر استخدام السجل المدني لمعرفة النتائج

تتجه وزارة التربية والتعليم، لإلغاء استخدام رقم السجل المدني للاستفسار عن نتائج الطلاب والطالبات، واستبداله باسم مستخدم وكلمات مرور تمنح لأولياء الأمور، وذلك بعد أن ثبت أن الطريقة الأولى لا تحفظ خصوصية الطلاب والطالبات، وأن كل من لديه رقم سجل يمكنه الحصول على المعلومات، فيما تحقق الطريقة الثانية المزيد من الخصوصية.وأوضح المستشار والمشرف على تقنية المعلومات بوزارة التربية والتعليم الدكتور جارالله الغامدي، في تصريح إلى "الوطن"، أن الإدارة وجهت المدارس منذ بداية الفصل الدراسي بتوزيع كلمات المرور للطلاب والطالبات حتى يتسنى لهم الدخول والحصول على درجاتهم دون عوائق بعد أن كان رقم السجل المدني هو طريقة الحصول على الدرجات، واتضح أنه لا يحفظ خصوصية الطلاب والطالبات وأن كل من لديه رقم السجل يمكنه الحصول على المعلومات.

على الصعيد نفسه، أكد الدكتور الغامدي، أن نظام الدعم الفني تم تطويره مؤخرا، واستقبل منذ بداية الفصل الدراسي من منطقة الرياض فقط ما يزيد على 3 آلاف بلاغ من جهة البنين، تم حلها خلال فترات متفاوتة.