التعليم السعودي يحظر استخدام السجل المدني لمعرفة النتائج

وأوضح المستشار والمشرف على تقنية المعلومات بوزارة التربية والتعليم الدكتور جارالله الغامدي، في تصريح إلى "الوطن"، أن الإدارة وجهت المدارس منذ بداية الفصل الدراسي بتوزيع كلمات المرور للطلاب والطالبات حتى يتسنى لهم الدخول والحصول على درجاتهم دون عوائق بعد أن كان رقم السجل المدني هو طريقة الحصول على الدرجات، واتضح أنه لا يحفظ خصوصية الطلاب والطالبات وأن كل من لديه رقم السجل يمكنه الحصول على المعلومات.
على الصعيد نفسه، أكد الدكتور الغامدي، أن نظام الدعم الفني تم تطويره مؤخرا، واستقبل منذ بداية الفصل الدراسي من منطقة الرياض فقط ما يزيد على 3 آلاف بلاغ من جهة البنين، تم حلها خلال فترات متفاوتة.