محمد المحمود الشيوخ المغالون في الدين يفرضون رؤاهم بالقوة آخر تحديث: الأحد 1 ربيع الأول 1434 هـ - 13 يناير 2013 KSA 01:04 - GMT 22:04

تارخ النشر: الأحد 1 ربيع الأول 1434 هـ - 13 يناير 2013 KSA 23:04 - GMT 20:04 المصدر: دبي - قناة العربية

وصف الكاتب السعودي محمد المحمود، بعض المشايخ المغالين في الدين، الذين يواجهون كل تحديث يطرأ بالمملكة، بأنهم قلة استغلت تنظيمها الحركي وعلو صوتها ليشكلوا ممانعة تجاه كل تحديث في البلاد، معتبراً الخسارة التي تسبب فيها هؤلاء خسارة فادحة على المستوى التنموي للإنسان، كما أن هذه الخسارة لا تزال قائمة، وستبقى ما لم يتم تقليم أظافرهم، كما اعتبرهم من "غلاة الخوارج".



وقال خلال مداخلة هاتفية في نشرة الرابعة على قناة "العربية" إن هؤلاء يعتمدون على نشر أفكارهم استناداً على الرموز العامة، أي الرموز التي يؤمن بها الكثرة حيث يقومون بتحريك وجدان المجتمع، وهنا تلتف حولهم الجماهير، ولفت إلى أنهم دائما ما يستخدمون الشعارات الدينية لمكافحة أي عمل انفتاحي أو تتطوري، مشبهاً في الوقت ذاته هؤلاء المغاليين، "بالحزب النازي" في إرهاصاته الأولى بألمانيا، وكيف استطاع النازيون فرض هيمنتهم على ربوع البلاد اعتماداً على عقائد مبالغ فيها.



وشدد الكاتب محمد المحمود، على ضرورة التعامل بحزم وصرامة مع هؤلاء على المستوى الفكري والعملي، ومن تلك الطرق مقاطعة قنواتهم الإعلامية والفكرية.



ودعا أيضا الكتاب والإعلاميين لمقاطعة تلك القنوات، لأنها تقف ضد تطور الإنسان، كما أنهم ينتهجون القوة لفرض رؤاهم غير الحضارية. وأخيراً طالب المحمود بقرار سياسي، يحد من تعاظم نشاط هؤلاء، معرباً عن استيائه في الوقت ذاته من هجمتهم العنصرية ضد المرأة.



يشار إلى أن السعوديين أبدوا امتعاضهم من بعض المشايخ المغالين في الدين، لكونهم يقفون في وجه كل تحديث في المملكة، انطلاقاً من تعليم المرأة، وموقفهم من الراديو والتلفزيون، ثم فصل البنات عن الأولاد، وصولاً إلى اعتراضهم على عرض معرض الكتاب.