أنا محبط يا وزير الإسكان آخر تحديث: الاثنين 2 ربيع الأول 1434 هـ - 14 يناير 2013 KSA 04:04 - GMT 01:04

تارخ النشر: الاثنين 2 ربيع الأول 1434 هـ - 14 يناير 2013 KSA 04:04 - GMT 01:04

لأننا ننظر إلى الأشياء ونُقومها بخلفيات وثقافات متباينة، فليس بالضرورة أن تكون أفكارنا ورؤيتنا للخطط والمشاريع التي يطرحها المسؤولون بالحكومة متطابقة؛ وكما لنا حق النقد وطرح وجهات النظر التي قد تصل إلى قسوة دائرة الملل والإحباط، لهم أيضاً السخرية مما نكتب إذا كُنا نُغرّد خارج السرب، ونطرح أفكاراً خيالية أو مخالفة للواقع.







تتوفر ميزات وخصائص هائلة للسعودية وهي تُخطط وتنفذ المشاريع التنموية في القرن 21، تحيط بها وفرة العلم والمعرفة والتكنولوجيا، والقدرات والكفاءات البشرية في الداخل والخارج، وأمامها ومن خلفها ثروة وملاءة مالية لم تشهد لها مثيلاً في قرن مضى.







إذن الإمكانات ذهبية، ولكن المشكلة التي تواجهها السعودية في ارتباك المشهد التنموي، ضعف أو عجز الإدارة في الحكومة على التفكير الإستراتيجي، وصياغة معطيات الوضع المستهدف باحترافية مهنية وحلول إبداعية، وتعيش مرحلة مخاض عسيرة عند التنفيذ لخلل واضح أصاب منظومة التخطيط والتنفيذ والرقابة؛ حتى بعد افتتاح معظم المشاريع تظل الأسئلة والملاحظات تطارد المسؤولين، وتجلب معها جدلية الظاهرة الصوتية، ما يعكس بُعداً تنموياً متخلفاً غير قادر على مواكبة ما يحدث في العالم من حولنا.







لماذا أصابني حديث وزير الإسكان السعودي الدكتور شويش الضويحي بالإحباط؟ لأنه قال في حديث لبرنامج الثامنة مع داود:







«هناك مشروع سكني في شمال مدينة الرياض أستقطع موقعه قرب مطار الملك خالد بأمر من خادم الحرمين الشريفين وفيه 7500 وحدة تتنوع بين شقق وفلل، وفيها اختلاف الأشكال، ولكن المكونات ثابتة، لأن المواطنين يحبون التمايز في الأشكال والألوان».







وأشار إلى أن هدف الوزارة ضخّ أكبر وحدات سكينة في المملكة للوصول إلى 500 ألف وحدة، لافتاً إلى أن الوزارة ماضية في مشاريعها بنسبة 100 في المئة، وقد يكون هناك تعثر، ولكن المشاريع مستمرة.







وشدد على أن الوزارة لا تقبل إلا وحدات سكنية ذات جودة عالية، وموظفو الوزارة مستأمنون بأن يتم البناء بأفضل مستوى، مع إيقاع الجزاءات على المتهاونين، وتابع: «الآن نتوقع أن يُسحب مشروعان، ولكن في السابق لم يتم سحب أي مشروع، ولابد من التأكد من أنه بعد السحب سيتم إكمال المشروع، ويجب التأكد من العمالة والمواد الخام والشروط الفنية التي يتم قياسها، فإذا توقف أي عنصر من هذه العناصر فسيكون هناك تأخر يليه تعثر، وهذا ما لا يسمح به النظام».







وذكر الدكتور الضويحي أن وزارته تبني المساجد والمساكن، لكن المدارس والقطاعات الحكومية هي التي تبني مراكزها على أراضيها المخصصة لها... وتوصلت وزارة الإسكان إلى اتفاق مع وزارة التربية والتعليم لبناء مدارس في بعض المشاريع نيابة عن «الإسكان».







سأكتفي بهذا الجزء من حديث الوزير، وأشرح لكم لماذا بعد اللقاء أُصبت بخيبة أمل، بعد دائرة تفاؤل ماضية اتسعت من بحر جدة إلى شرقي الخبر؛ لأنني كنت أنتظر أن أسمع أبعاد التخطيط الإستراتيجي وعناصره المتكاملة التي تستوعب الحلول كافة لقضايا وطنية ومتاعب يعانيها سكان الأحياء القائمة في المدن والقرى.







فأنا محبط يا وزير الإسكان، لأنني كنت متلهفاً لسماع حلول ابتكارية – وهي متوفرة - في اقتصاديات البناء وتكنولوجيا البناء للمحافظة على الموارد، ومن أهمها الطاقة الكهربائية، والمياه، من خلال الاستفادة من الطاقة الشمسية في توفير الكهرباء، على الأقل للإنارة وتدفئة المياه، ولم تُحدثنا عن تطبيق أفضل مواد العزل الحراري وتقنية الإضاءة المرشدة، وأجهزة التكييف ذات الكفاءة العالية، وهذه في مجملها توفر 50 في المئة من استهلاك المساكن للكهرباء، ولو حضر متخصصون من المركز السعودي لكفاءة الطاقة، وشركة الكهرباء، وشركة المياه، مرحلة التصميم لهذه المشاريع لكان ذلك خيراً لكم ولنا وللوطن.







أنا محبط يا وزير الإسكان، لأنني لم أسمع منك عن التقنيات المستخدمة في معالجة مياه الصرف الصحي، وإعادة الاستفادة منها، وهل سيتم توفير المواد الصحية المرشدة لاستهلاك المياه، أم ستُقرع أبواب الساكنين لتوزيعها، ونستمر في الدعوة وحملات التوعية؛ تُرتكب الأخطاء في التخطيط، ونعالجها بالحملات التوعوية، يا للعجب!







أنا محبط يا وزير الإسكان، لأنني لم أسمع عن حلول لإمداد مشاريع الإسكان بالتكييف، وتدفئة المياه عبر مضخات وأجهزة مركزية، لضمان الحفاظ على استهلاك الطاقة الكهربائية، التي تشكو الحكومة من إهدارها، والإسهام في ضمان مستقبلي لتنظيم سوق العمل من خلال إنشاء كيانات متخصصة في التشغيل والصيانة الشاملة، ويمكن تنظيم مبلغ سنوي يدفعه السكان في مقابل هذه الخدمات.







أنا محبط يا وزير الإسكان، لأنكم ستتركون بناء المدارس ومراكز القطاعات الحكومية للجهات التابعة لها، وأنتم تعرفون حالات الارتباك التي ستحدث للسكان، عندما لا يجدون مدارس ومراكز صحية أولية، ومراكز خدمات شاملة، كالمرور والشرطة، والهلال الأحمر والأحوال المدنية، والدفاع المدني وكتابة العدل وغيرها، فلماذا لا تكون مشاريع الإسكان مكتملة الخدمات والعناصر في زمن واحد؟







أنا محبط يا وزير الإسكان، لأنني لم أسمع منكم حديثاً عن أن هذه المشاريع صديقة للبيئة، مع إنشاء حديقة عامة بمساحة رحبة، ومسارات لذوي الاحتياجات الخاصة، ومكتبة عامة، ومكتبة للأطفال، ومركز لممارسة الأنشطة الرياضية والشبابية، وصالة تُخصص لعرض المنتوجات الإبداعية لسكان أهل الحي، فكرية، ثقافية، فنون، تراث، وإقامة الأمسيات الثقافية، والالتقاء في مناسبات الأعياد والأيام الوطنية، ثم أليس من الأجدى أن توفر الخدمات لنخفف الضغط على شوارع مدينة الرياض، وهل فعلاً سنبني لنُغيّر ونُطور، أم سنُعيد تجربة التسعينات سيرتها الأولى؟!







وعندما تحدّثت يا وزير الإسكان، عن توقعك سحب مشروعين متعثرين، تأكدتُ أن القرن الـ21، الذي تأسست الوزارة في عقده الأول، سيكون صديقاً لبيئة خصوصية الإدارة السعودية، وسيزداد أعضاء جمعية المشاريع المتعثرة، وستقفز وظيفة المتحدث الرسمي للوزارات والهيئات الحكومية إلى المرتبة الممتازة، لأن الحاجة الدفاعية والتبريرية و«النفيوية» والشجبية والاستنكارية، ستتضاعف بتضاعف الاستهلاك المحلي للنفط المكافئ الذي سيصل عام 2030 إلى ثمانية ملايين برميل يومياً، وما ننتجه سنستهلكه، وما سنبنيه سنظلُ نُعدّله، ولله في خلقه شؤون.











*نقلاً عن صحيفة "الحياة" اللندنية

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