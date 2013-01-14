الفوضى والعشوائية تعم قطاع سيارات الأجرة بالسعودية

لائحة الأجرة

يشهد قطاع سيارات أجرة التاكسي في السعودية حالة من الفوضى، بسبب العدد الهائل للمركبات، ناهيك عن افتقادها لشروط الترخيص، وخاصة التقيد بمقتضيات السلامة العامة، فضلاً عن مخالفات صريحة للائحة العمل في هذا القطاع.وعن ذلك قال وكيل وزارة النقل الدكتور عبدالعزيز العوهلي، إنهم في الميدان يواجهون صعوبة بسبب حجم العمل الكبير والكوادر البشرية المؤهلة التي ليست موجودة، لكن للتغلب على هذه الإشكالية يجب تشكيل فريق من الوزارة والجهات الأمنية للقيام بحملات مفاجئة.وأشار العوهلي إلى أن اللائحة الخاصة بتنظيم النقل العام لم تستطع أن تضبط واقعَ بيئةِ العملِ في هذا النشاط.وأضاف أن الرغبة في تطوير هذا النشاط بنفس لائحة الأجرة العامة دفعتنا لمراجعة الجهات المعنية، حيث توصلنا إلى تطويرات أساسية، والآن نحن في المراحل النهائية للتطوير، وأضفنا جوانب التقنية والاتصال التلفوني والتتبع وقضايا تضبط الخدمة أكثر من السابق.

وتنصّ لائحة الأجرة العامة على 68 جزءاً ومخالفةً بحق غير الملتزمين بالاشتراطات التي من أبرزها الالتزام بزي موحد وأنظمة المرور ونظافة المركبات وغيرها.



وفيما يتعلق برأي السائقين في هذا الخصوص، صرح أحدهم، قائلاً: في أول الأمر كنا نلبس البدلة، أما الآن ما في نظام، كل سائق يرتدي زيه الخاص، بينما قال سائق آخر، إن عداد الأجرة بما يظهره من مبلغ مالي، يتم رفضه من قبل الراكب بدعوى أن العداد فيه ظلم.



ويشار إلى أن العاملين في نشاط الأجرة العامة يعيشون يومهم متنقلين بين الأحياء يتجولون للحصول على راكبٍ من هنا أو هناك.



ويعيب هذا القطاع العشوائية المستمرة وسط تزايد في أعدادها وغياب للحلول، من دون الاستفادة من التجارِب الإقليمية الناجحة.