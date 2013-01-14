المجلس البلدي بجدة للمواطنين شاركونا بالقرارات وآليات العمل آخر تحديث: الاثنين 2 ربيع الأول 1434 هـ - 14 يناير 2013 KSA 08:04 - GMT 05:04

تارخ النشر: الاثنين 2 ربيع الأول 1434 هـ - 14 يناير 2013 KSA 07:04 - GMT 04:04 المصدر: العربية.نت

أكد رئيس المجلس البلدي بجدة الدكتور أيمن بن صالح فاضل على أهمية مشاركة الرأي العام والمجتمع في القرار والمساهمة في إصدار القرارات التي يقدمها المجلس للمسؤولين.



وأعرب خلال حضوره أمس ورشة عمل ثانية للمواطنين تحت "التوجه الاستراتيجي" لتحليل البيئة الداخلية والخارجية للمجلس، عن أمله في إيجاد التفاعل من قبل بعض المواطنين للمساهمة والتعاون مع المجلس لتطوير الخطة الاستراتيجية ووضع آلية عمل متطورة.







كما أكد على حرص المجلس من الاستفادة من خبرات المواطنين العملية، خاصة في ظل وجود شريحة كبيرة منهم تستطيع إفادة المجلس في اتخاذ القرارات لصالح جدة، مشيرا إلى وجود فرص لشراكات حقيقية مع جهات وجمعيات مختلفة لتحقيق أهداف المجلس.







من جهته، استعرض عضو المجلس البلدي والمشرف على الخطة الاستراتيجية للمجلس المهندس عبدالله تركستاني نقاط الضعف والقوة لدى المجلس، والبيئة الخارجية كالفرص المتاحة والمخاطر التي يمكن أن تؤثر على عمل المجلس.



وأضاف أنه إذا كانت هناك عناصر قوة غير مستغلة ويمكن استغلالها لتحسين أداء المجلس أو إيجاد فرص تنافسية جديدة، أو مجالات عمل، يتم عمل ذلك وربطه سواء بخطط عمل أو مكاسب سريعة أو اتجاهات استراتيجية مقترحة. بحسب ما ذكرت صحيفة "الوطن".