الحكم على الجيزاوي بالسجن خمس سنوات و300 جلدة آخر تحديث: الثلاثاء 3 ربيع الأول 1434 هـ - 15 يناير 2013 KSA 16:04 - GMT 13:04

تارخ النشر: الثلاثاء 3 ربيع الأول 1434 هـ - 15 يناير 2013 KSA 15:04 - GMT 12:04 المصدر: دبي – قناة العربية

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أصدرت محكمة جدة العامة اليوم الثلاثاء، أحكاماً تخص قضية المحامي المصري أحمد الجيزاوي واثنين من المتهمين بتهمة إدخال أدوية مخدرة إلى المملكة عبر بوابة مطار الملك عبدالعزيز بجدة.



وحكمت المحكمة على الجيزاوي بالسجن خمس سنوات و300 جلدة، فيما حصل المتهم إسلام أحمد على حكم بالسجن أربع سنوات إضافة إلى 400 جلدة. وصدر بحق المتهم الثالث بدر المسعد حكم بالسجن سنتين و100 جلدة.



وشددت المحكمة أن الأحكام الصادرة بالسجن تشمل مدة التوقيف منذ تاريخ القبض على المتهمين.



وشرح مراسل قناة "العربية" في جدة خالد الفاضلي أن الحكم صدر وفقاً لتحقيقات الأجهزة الأمنية مع المتهمين الثلاثة الذين اعترفوا أثناء التحقيقات بإدخالهم وتهريبهم هذه الأدوية المخدرة، ولكنهم عندما تحولوا الى المحكمة نفوا اعترافاتهم.



وشدد على أن حجة الموقوفين أمام المحكمة كانت ضعيفة لذا أخذ القاضي بما تم رصده أثناء التحقيقات، ونطق بحكم مخفف مقارنة بما طالبه به الادعاء العام الذي طلب بحكم يصل إلى القتل بتهمة تهريب مخدرات.



واعتبر الفاضلي أن القضية في مستوى تهريب المخدرات تعتبر أصغر من غيرها من الجرائم من حيث الكميات المهربة، ولكنها أخذت صدى أعلى مما تستحقه وحكم أقل مما تستحقه، حسب قوله.



وعن توقيت صدور هذا الحكم، ذكر أن القضية بدأت من أبريل/نيسان 2012 فكانت هناك محاولتان للنطق بالحكم قبل اليوم لكنه لم ينطق. وأعرب عن تخوف البعض من صدور الحكم قبل موسم السياحة حيث يتوجه الكثير من السعوديين إلى مصر، متخوفاً من عدم ترحيب الشارع المصري بهم بعد صدور الحكم.