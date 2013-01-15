المرور تنفي مخالفة محذري السائقين من ساهر آخر تحديث: الثلاثاء 3 ربيع الأول 1434 هـ - 15 يناير 2013 KSA 23:04 - GMT 20:04

تارخ النشر: الثلاثاء 3 ربيع الأول 1434 هـ - 15 يناير 2013 KSA 23:04 - GMT 20:04 المصدر: مكة المكرمة - خميس الزهراني

نفى مدير عام إدارة المرور، عبدالرحمن المقبل، ما تردد مؤخراً حول إقرار الإدارة العامة للمرور لتنظيم جديد يقضي بفرض غرامة على تشغيل الإضاءات الخلفية "الفليشر"، التي يستخدمها البعض كأداة تنبيه لمتجاوزي السرعه القانونية المحدد عند "ساهر" كنوع من التنويه بوجود مركبات وكاميرات الرصد.



وأكد المقبل لـ"العربية.نت" أنه لا يوجد نظام للمرور يقر مخالفة من هذا النوع، مضيفاً أنه لا ينصح بعدم استخدام "الفلاشات" التحذيرية إلا في الحالات المخصصة لها مثل تعطل المركبة أو انعدام الرؤية، بسبب ضباب أو غبار أو حوادث وخلافها.



يأتي هذا النفي في وقت تداولت فيه منتديات وصحف ومواقع اجتماعية الخبر، مما أثار الجدل مجدداً في أوساط المجتمع السعودي تجاة نظام "ساهر".