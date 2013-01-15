شتاء السعودية ملتهب بـ16 مهرجاناً سياحياً في عدة مناطق

تشهد إجازة منتصف العام الدراسي بعد غد الخميس، إقامة أكثر من 16 مهرجاناً وفعالية سياحية في مختلف مناطق المملكة، موجهة لجميع فئات المجتمع، وخاصة الشباب والعائلات، وذلك بجهود وإشراف مجالس التنمية السياحية في المناطق واللجان المنظمة لتلك المهرجانات، وبرعاية ودعم من الهيئة العامة للسياحة والآثار وشركائها من الجهات الحكومية والقطاع الخاص.وقد أنهت اللجان المنظمة لتلك المهرجانات والفعاليات استعداداتها لانطلاق تلك المهرجانات التي تحتوي على عدد كبير من الأنشطة والفعاليات التي يتميز كل واحد منها بتوافقه مع طبيعة ومقومات كل منطقة، ويعكس التنوع الغني للسياحة السعودية.وتتنوع هذه المهرجانات بين مهرجانات تسويقية وصحراوية وتراثية، وأخرى خاصة بالمنتجات الزراعية للمناطق، ومهرجانات للرياضات السياحية، إضافة إلى المهرجانات الترفيهية، بحسب ما ذكرت "الاقتصادية".

ففي الرياض، يقام مهرجان الرياض للمأكولات الثالث، وفي جدة مهرجان التسوق ''هيا جدة''، وفي حائل مهرجان الصحراء الدولي السادس.



بينما تشهد منطقة القصيم مجموعة من الفعاليات، من أبرزها مهرجان ''ربيع بريدة'' ومهرجان الغضا في عنيزة، وفي الجوف يقام مهرجان الزيتون، وفي جازان مهرجان ''جازان مشتى الكل''، وفي المنطقة الشرقية مهرجان ربيع النعيرية في محافظة النعيرية، وفي نجران مهرجان أبا السعود التراثي.



وتشهد المدينة المنورة فعاليات ''المدينة عاصمه الثقافة''، وفي الطائف يقام مهرجان البهيتة، وفي مدينة طريف في منطقة الحدود الشمالية مهرجان الصقور، وفي تبوك مهرجان ''خيل وهيل''، وفي قلوة بمنطقة الباحة يقام مهرجان الربيع الذي ينظمه فرع الغرفة التجارية الصناعية في المخواة.