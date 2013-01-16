توظيف 45 سعودية لمراقبة محلات بيع المستلزمات النسائية آخر تحديث: الأربعاء 4 ربيع الأول 1434 هـ - 16 يناير 2013 KSA 06:04 - GMT 03:04

تارخ النشر: الأربعاء 4 ربيع الأول 1434 هـ - 16 يناير 2013 KSA 06:04 - GMT 03:04 المصدر: العربية.نت

تعمل وزارة العمل للشؤون العمالية على توظيف 45 فتاة سعودية، ضمن قرار تأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية.



وتنحصر أعمال الموظفات الجدد، وفق ما كشفه الأستاذ أحمد الحميدان وكيل الوزارة لصحيفة "الرياض" السعودية، على مراقبة تطبيق القرار، وكيفية بيئة العمل ومدى تناسبها مع طبيعة الفتاة السعودية.



كما ستعمل الفتيات على توزيع نوع من الاستفتاء على الفتيات العاملات في بيع المستلزمات النسائية لمعرفة نوعية المضايقات التي يتعرضن لها، وآلية التحسين والتطوير لخلق بيئة عمل جاذبة للفتاة السعودية في مجال البيع وقطاع التجزئة، خاصة وأنها فرص وظيفية للفتاة السعودية ذات عائد جيد.







وأشار الحميدان إلى أن أي بيئة عمل قد تحدث فيها بعض الممارسات الخاطئة التي لا تعمم ولا تؤثر على نجاح تطبيق القرار، فمن خلال تجربة التأنيث ارتفعت المبيعات بحسب التجار بواقع 30%، مؤكدا أن الوزارة تسعى إلى توقيف الاستقدام للعمالة الوافدة نهائيا فيما يخص الأنشطة التجارية، بهدف سعودة القطاعات والمنشآت.