الخارجية تدعو المسافرين بالتقيد بالحد الأعلى للمبالغ المالية آخر تحديث: الخميس 5 ربيع الأول 1434 هـ - 17 يناير 2013 KSA 16:04 - GMT 13:04

تارخ النشر: الخميس 5 ربيع الأول 1434 هـ - 17 يناير 2013 KSA 16:04 - GMT 13:04 المصدر: العربية.نت

دعت وزارة الخارجية السعودية جميع المواطنين المسافرين للخارج إلى مراعاة التقيد بالحد الأعلى للمبالغ المالية النقدية التي تسمح بدخولها الدولة المراد السفر إليها، وذلك في إطار جهود الوزارة لاسترعاء انتباه المواطنين المسافرين إلى الخارج إلى أهم المعلومات التي يتوجب على المسافر إلى الخارج العلم والإحاطة بها مسبقاً وقبل سفرهم وفقاً لـ صحيفة "عكاظ".



وأوضح وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية السفير أسامة بن أحمد السنوسي، أن معظم دول العالم لا تسمح بحمل أكثر من 10 آلاف دولار أمريكي دون الإعلان عنه للسلطات المختصة في منافذ الدخول وتسجيله في البيانات الخاصة بذلك.



وشدد على أهمية مراعاة ذلك لتجنب مصادرة تلك الأموال، وتوقيف حامليها، وملاحقتهم قضائيا، والاستفسار عن ذلك بالاتصال بسفارات الدول المعنية.