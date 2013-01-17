حرس الحدود ينقذ شخصين تعطلت سيارتهما لـ4 أيام بالربع الخالي آخر تحديث: الخميس 5 ربيع الأول 1434 هـ - 17 يناير 2013 KSA 16:04 - GMT 13:04

تارخ النشر: الخميس 5 ربيع الأول 1434 هـ - 17 يناير 2013 KSA 16:04 - GMT 13:04 المصدر: العربية.نت

أنقذت فرق حرس الحدود بالمنطقة الشرقية شخصين تعطلت السيارة التي تقلهما في صحراء الربع الخالي وفقاً لما أوردت صحيفة "عكاظ".



وقال الناطق الإعلامي لحرس الحدود بالمنطقة الشرقية العقيد خالد خليفة العرقوبي، تلقى مركز القيادة والسيطرة بالمديرية العامة لحرس الحدود بالمنطقة الشرقية بلاغاً عن وجود شخصين متعطلين في منطقة محاطة بالتلال والكثبان الرملية من كل اتجاه بصحراء الربع الخالي.



وأضاف تم تحديد موقع المتعطلين وتبين أنهما داخل الربع الخالي ويبعدان 160 كيلومتراً غرب قطاع عردة تقريباً، وعلى الفور تم توجيه سيارات إنقاذ قامت بتمشيط المنطقة من قطاع عردة ومن مركز ذعبلوت التابع للقطاع إلى أن تم العثور عليهم بعد 10 ساعات من البحث المتواصل.



كما تم العثور على الشخصين في حالة صحية سيئة بعدما قضيا 4 أيام داخل الصحراء محاولين إخراج سيارتهما من الرمال ولم يقوما بالاتصال إلا بعد أن شارفت مؤونتهما على الانتهاء فيما كانت سيارتهما عالقة على الرمال في كثبان رملية مرتفعة من كل جانب.



وأضاف تم تقديم الغذاء والماء لهما وإخراج سيارتهما من الكثبان الرملية ومرافقتهما إلى مركز ذعبلوت للاطمئنان على صحتهما.



ودعا العقيد العرقوبي راغبي التنزه في الربع الخالي، التزود بالماء والغذاء الكافي، وضرورة إبلاغ الأصدقاء أو الأقارب في حال الرغبة في الخروج إلى رحلة برية، وأن تترافق أكثر من سيارة، وحمل وسيلة اتصال مناسبة، وعدم الاقتراب من حرم الحدود، مبينا أن منطقة الربع الخالي محمية طبيعية ويمنع الصيد أو القنص بها.