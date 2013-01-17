رصد 631 مخالفة مرورية للشاحنات في الدمام آخر تحديث: الخميس 5 ربيع الأول 1434 هـ - 17 يناير 2013 KSA 07:04 - GMT 04:04

تارخ النشر: الخميس 5 ربيع الأول 1434 هـ - 17 يناير 2013 KSA 06:04 - GMT 03:04 المصدر: العربية.نت

رصدت دوريات المرور السعودية صباحاً نحو 631 مخالفة للشاحنات الداخلة في أوقات المنع إلى طرقات حاضرة الدمام، كما رصدت وجودها في أماكن غير مسموح لها بالبقاء فيها.



وأكد الناطق الإعلامي في إدارة مرور المنطقة الشرقية، المقدم علي الزهراني، أن إدارة مرور المنطقة الشرقية تعمل على مشروع تركيب اللوحات الإرشادية الخاصة بالشاحنات وتحديد مسار سيرها في الطرقات ضمن المشروع الجديد الخاص باستكمال اللوحات الإرشادية في جميع طرقات المنطقة، مضيفاً أنه سوف يتم تركيبها خلال الأيام المقبلة في مختلف الطرق الرئيسة في المنطقة.



وأشار المقدم الزهراني، وفق صحيفة "الشرق" السعودية، إلى أن الدوريات التابعة للمرور سجلت نحو 631 مخالفة مرورية على سائقي الشاحنات التي رصد دخولها إلى المدينة في أوقات المنع، كما رصد وجود بعضها في مواقع غير مسموح لها بالبقاء فيها وسط حاضرة الدمام فقط.



وقال الزهراني إن دوريات المرور ستواصل الحملة بهدف منع وجود الشاحنات في المواقع الممنوعة، وكذلك لمنع دخولها في أوقات غير مسموح بها، داعياً في الوقت نفسه جميع ملاك الشاحنات وقائديها إلى التعاون مع رجال المرور في سبيل سلامتهم وسلامة مستخدمي الطرق.