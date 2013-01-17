شاورني وأشاورك آخر تحديث: الخميس 5 ربيع الأول 1434 هـ - 17 يناير 2013 KSA 02:04 - GMT 23:04

تارخ النشر: الخميس 5 ربيع الأول 1434 هـ - 17 يناير 2013 KSA 02:04 - GMT 23:04

في فترة سابقة تمت زيادة أعضاء مجلس الشورى، واليوم اكتملت الصورة بمشاركة المرأة في المجلس .. مبروك للجميع .. لم يبق إلا الصلاحيات!.



لو تم اختيار أعضاء مجلس الشورى بالانتخاب فإن النتائج قد تكون مخيبة للآمال في المرة الأولى ولكن فيما بعد سوف يضع كل عضو في اعتباره مصالح الناخبين بعكس الوضع الحالي حيث لا ألوم أي عضو إذا لم يكترث بنا لأننا غير معنيين بالموضوع فعلا.



هيئة مكافحة الفساد هي الإدارة الوحيدة التي لا تحتاج إلى مستشارين قدر حاجتها إلى تمكينها من تحويل قضايا الفساد إلى المحاكم. وإذا لم تملك هذه الصلاحية فإنها ستتحول إلى لجنة استشارية لا أكثر .



لا أعرف عدد المستشارين في وزارة الإسكان ولكنني أعتقد أنهم أكثر فئة تشتغل في الوزارة التي تبين أنها مجرد مشاورات بدون بيوت!



كثيرا ما نتحدث عن أهمية الشورى في حياتنا ولكن لو عدنا إلى ثقافتنا المحلية سوف نجد أن المعنى المجازي لعبارة (شوري عليك) هو بالضبط: (اسمع الكلام)!.



إذا كان يعنيكم العلم الشرعي أكثر من الأشخاص فقد يهمكم التعرف على الشيخ الدكتور محمد موسى الشريف الباحث الذي (لطش) محمد العريفي بحثه عن فضائل مصر في القرآن والسنة، فقد جمعتني به حلقة من برنامج البيان التالي الذي كان يقدمه الزميل عبدالعزيز قاسم، كان موضوعها عن زواج القاصرات، وبرغم أننا كنا مختلفين بنسبة 100 بالمئة إلا أنني لم أشعر إطلاقا بأننا متنافرين، لأنه كان يدافع عن المبدأ الذي يؤمن به دون أن يتهم الطرف الآخر بسوء، وبمجرد نهاية الحلقة اتجهت إلى جوجل للتعرف عليه أكثر فوجدت أنه طيار في الخطوط السعودية درس العلوم الشرعية حتى حصل على الدكتوراه وألف 73 كتابا في علوم الشريعة الإسلامية بالإضافة إلى عدد من البحوث والمقالات التاريخية، المطلوب اليوم من الشريف أن يتنازل عن حقوقه الفكرية خدمة للإسلام (تكبييييير)!.



بمناسبة حصول المرأة على عضوية مجلس الشورى لم أجد شعرا أهديه للمجلس الجديد أفضل من شطر بيت لشاعرة شعبية قديمة اسمها الدقيس تقول فيه: (من لا استشارك لا تبدي له الشور)!.



*نقلاً عن صحيفة "عكاظ" السعودية

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