ضوابط ومعايير جديدة للمتحدثين الإعلاميين باسم الهيئة آخر تحديث: الخميس 5 ربيع الأول 1434 هـ - 17 يناير 2013 KSA 06:04 - GMT 03:04

تارخ النشر: الخميس 5 ربيع الأول 1434 هـ - 17 يناير 2013 KSA 06:04 - GMT 03:04 المصدر: العربية.نت

وضعت "هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" ضوابط ومعايير أولية لتنظيم العمل لديها، خاصة فيما يتعلق بمتحدثيها الرسميين، وتتضمن المعايير ثلاثة محاور، يتمثل المحور الأول في الاقتصار على تخصص الجهاز والتقيد بالضوابط الشرعية والنظامية بما تحققه المصلحة العامة وينسجم مع سياسة الدولة ومراعاة خصوصية الوضع الاجتماعي وأهداف الجهاز ورسالته السامية، إضافة إلى الالتزام بالسياسة الإعلامية للمملكة والأنظمة والتعليمات الخاصة بالتصريح لوسائل الإعلام.



ويشتمل المحور الثاني، وفق صحيفة "عكاظ" السعودية، على الضوابط الشخصية التي ينبغي التحلي بها والمتمثلة في استشعار الحكمة والأناة في التعامل مع وسائل الإعلام، والالتزام بالمواعيد والاعتذار فوراً في حال الانشغال، ومواكبة آخر المستجدات المهنية في تطوير مهارات المتحدث الرسمي وحسن المظهر العام والهندام.



أما المحور الثالث فيتعلق بالمعايير المهنية، وهي وضوح معلومات المتحدث عنها وكونها في إطار اختصاص المتحدث، والمرونة في التعامل مع وسائل الإعلام والصدق والدقة بعد استقاء المعلومات من مصادرها الأصلية، وصحة العبارات ووضوحها وإتقان بنائها والإجمال وعدم الخوض بالتفاصيل، واجتناب التشهير أو ذكر أسماء الأشخاص المقبوض عليهم أو مناطقهم أو الرمز لهم ذكوراً كانوا أو إناثاً، وأن يكون حديثه إلى مؤسسات إعلامية نظامية أو من يمثلها، وتفعيل قنوات التواصل مع الإعلاميين والإجابة عن تساؤلاتهم كل في منطقة عمله، وأن يكون طرحه إيجابياً يؤكد جوانب الخيرية في المجتمع.



كما اشتملت المعايير الجديدة على شروط ترشيح المتحدثين الرسميين، ومنها ألا تقل خدمة المرشح عن ثلاث سنوات على وظيفة رسمية، وأن يكون ذا خبرة بعمل الجهاز، وألا يقل تأهيله عن درجة بكالوريوس في تخصص الإعلام أو العلوم الإنسانية أو ما يعادلها ومستعداً للقيام بالمهمة ولديه ما يكفي من العلوم الشرعية والثقافة العامة، وأن يكون سليم الحواس خالياً من العيوب الخلقية وملماً باللغة العربية وبعض مهارات الحوار والعرض الإعلامي والصحافي، وأن يكون مدركاً لأبعاد التغيرات المحلية والعالمية، ملماً بالشأن العام ومتابعاً لوسائل الإعلام ومتغيرات الاتصال، وأن يتحلى بالمسؤولية والدقة في أداء العمل واستشعار حساسية التعامل الإعلامي، وأن يجتاز قياس التقييم والدورة التأهيلية في الرئاسة.



ومن جهة أخرى، أصدر الرئيس العام لهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، حزمة قرارات جديدة تضمنت تكليف نايف محمد العساكر مديراً للإدارة العامة للتوعية والتوجيه، وعثمان العثمان مديراً للبحوث والدراسات، وماجد عبدالله الزعاقي مديراً لإدارة العلاقات العامة والإعلام، وفهد عبدالله المقبل مساعداً لإدارة العلاقات العامة والإعلام، وسلمان رشيد الخثلان مديراً للمركز الإعلامي.