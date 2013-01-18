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ماجد بن رائف

اختبار الجمعة

اختر الإجابة الصحيحة من بين الأقواس:-

١- ٣٥ مليون ريال هو مبلغ كاف جدا للقيام بما يلي:

(بناء عشر مدارس بكامل مرافقها وكافة تجهيزاتها) - (إنشاء أربعة مستشفيات بجميع لوازمها الطبية) - (شراء ناقة "مزيونة").

٢- الطريقة الأكثر فعالية للتخلص من وزنك الزائد في زمن قياسي هي:-

(اتباع نظام حمية قاسٍ) - (الاشتراك في نادٍ رياضي) - ( متابعة معاملتك المتعثرة في دائرة حكومية ذات ست طوابق).

٣- الموظف الذي لم يسبق لك رؤيته ولو للحظة واحدة في حياتك هو:-

(موظف صناديق البريد "واصل") - (موظف مكافحة الغش التجاري) - (موظف مكافحة التسول)

٤- من القائل: "مالي أراها لا ترد سلامي... هل حرمت عند اللقاء كلامي"؟ :-

(حمزة شحاتة) ـ (أحدهم يتصل على هاتف دائرة حكومية) ـ (آخر ينتظر من يرد على اتصالاته لدى شركة اتصالات).

٥- محليا، أفضل الأمثلة على "صرامة النظام" و "سرعة الإنجاز" و"دقة المواعيد" هو:-

( نظام ساهر) - (برنامج حافز) - (جميع ما سبق)

٦- وأنت تكتب سيرتك الذاتية حتى ترفقها بملفك الأخضر لنيل وظيفة لدى "شركة خاصة" فإن أكثر ما تفكر فيه هو:ـ

(أن يأخذ ملفك مجراه الطبيعي لقسم الأرشيف) -(أن يجرد ملفك من أوراقه ويستخدم لأغراض أخرى) - (أن يستخدم ملفك لغرض التدفئة في نزهة برية).

٧- في أسواق السعودية فقط، حاصل طرح ٩،٥ ريالات من ١٠ريالات يساوي:-

(علك) - ( منديل) - (قارورة ماء)



*نقلاً عن صحيفة "الوطن" السعودية
** جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.
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