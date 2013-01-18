اقد وأديب وكاتب صحافي سعودي. حصل على الشهادة الثانوية من مدرسة تحضير البعثات بمكة في عام 1953م، ثم التحق بكلية الزراعة جامعة القاهرة وتخرج منها في عام 1957، وحصل على درجة الماجيستير في الكيمياء العضوية عام 1961م من الولايات المتحدة. عمل مديرا عاما في وزارة الزراعة بالرياض إلى عام 1963 ، ثم ترك الوظيفة العامة وانتقل إلى فرنسا وأقام بها لسنوات. ترجمت أعماله إلى عديد من اللغات، وخاصة الألمانية، حيث احتفي به في معرض فرانكفورت للكتاب عام 2005. لديه زاوية مقال اجتماعي بإسم (نثار)، يكتبها بشكل يومي في صحف الرياض وعكاظ والمدينة، وأخيرا في الرياض مرة أخرى، من أهم مؤلفاته: الإبداع، حديث الحداثة، قراءة في كتاب الحب، رواية ما بعد الحداثة، أنثوية شهرزاد، معنى المعنى وحقيقة الحقيقة، مستقبل الشعر موت الشعر.

خبر سار ولكن آخر تحديث: الجمعة 6 ربيع الأول 1434 هـ - 18 يناير 2013 KSA 02:04 - GMT 23:04

تارخ النشر: الجمعة 6 ربيع الأول 1434 هـ - 18 يناير 2013 KSA 02:04 - GMT 23:04

أعلن وزير التعليم العالي الدكتور خالد العنقري أن عدد المبتعثين السعوديين ارتفع إلى 150 ألفاً، وسيُضاعف عند الحاجة، وهذا خبر سار، ولكن المهم ليس العدد بل نوعية التخصصات، فمثلا ليس من المعقول أن نبعث طلابا للخارج ليدرسوا اللغة العربية وآدابها، أو ليدرسوا تخصصات لا يحتاجها سوق العمل عندنا، أو بكلمات أخرى نضيف أعدادا جديدة على رقم البطالة، وما نحتاجه هو تخصصات في علم المعرفة والطب والهندسة، خاصة وقد أصبحنا في وضع لا نستطيع فيه أن نجد في البلاد التي نستقدم منها العمالة الآن أو في بلاد أخرى مهنيين أو علماء أو مهندسين أو أطباء أو أي أصحاب تخصصات نادرة على قدر مقبول من الكفاءة والخبرة والمراس، ذلك لأنهم يتقاضون رواتب وأجورا عالية في بلادهم، ولايمكن أن نغريهم بالعمل لدينا، والدليل على ذلك أن الأطباء والمهندسين وأصحاب المهن الأخرى الموجودة الآن في بلادنا لا يتمتعون بأي كفاءة أو خبرة، ولهذا تكثر الأخطاء الطبية والمشاريع المتعثرة وفقدان الصيانة الجيدة والمستديمة لما هو قائم من منشآت، ولنضرب مثالا على ذلك أنابيب تحلية المياه، فالقائمون على صيانتها ليست لديهم أي خبرة أو كفاءة بدليل أن نسبة تسرب المياه تتراوح ما بين 40 إلى 60%، ويمكن أن نضرب مثلا آخر وهو صيانة الطرق سواء داخل المدن أو خارجها، ولست في حاجة إلى أن أشرح وضعها، فذلك معروف ومعاين من الجميع..







ولهذا كله ليس لدينا سوى أبنائنا، وعلينا أن نعلّمهم خير التعليم وأحسنه، والطريق إلى هذه الغاية هو الابتعاث، وإنشاء جامعات متطورة وذات تخصصات مطلوبة للعصر وللعالم الذي نعيش فيه، مثل جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية والجامعة الالكترونية التي أسست حديثا، وقد أعلنت هذه الجامعة الأخيرة عن إطلاق برنامج لاستقطاب خريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي من الطلاب والطالبات، وعلى مثل ذلك أي الابتعاث وإنشاء جامعات متطورة يجب أن تتقدم مسيرتنا..



*نقلاً عن صحيفة "الرياض" السعودية

** جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.