خطة عمل لمواجهة أزمة منتهكي قانون الإقامة بالمملكة آخر تحديث: الجمعة 6 ربيع الأول 1434 هـ - 18 يناير 2013 KSA 08:04 - GMT 05:04

تارخ النشر: الجمعة 6 ربيع الأول 1434 هـ - 18 يناير 2013 KSA 08:04 - GMT 05:04 المصدر: العربية.نت

أفاد نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشورى، الدكتور صدقة فاضل، بأن عدد المقيمين غير الشرعيين في المملكة العربية السعودية يُقدر بخمسة ملايين، وفق التقرير الذي تم إعداده من قبل لجنة الشؤون الخارجية في المجلس، منتشرين بين مكة وجدة والطائف والمدينة وينبع والرياض والمنطقة الشرقية وعسير ونجران وجازان، مشيراً إلى مسؤوليتهم عن 60% من الجرائم التي ترد لمراكز الشرطة.



ورفع مجلس الشورى توصية للعاهل السعودي، الملك عبدالله بن عبدالعزيز، بتشكيل لجنة من أربع وزارات لبحث آليات الحد من تنامي أعداد المقيمين غير الشرعيين وصولاً للقضاء عليها، نقلاً عن صحيفة "الشرق" السعودية، الجمعة.



وأوضح أن المجلس رفع التوصية بهدف العمل على وضع تصور كامل عن أوضاع المقيمين غير الشرعيين بالبلاد.



ونصت التوصية على أن تقوم وزارة الخارجية، بالتفاهم مع دول المقيمين غير الشرعيين، بدراسة أعدادهم ومعرفة ووضع حلول لإعادتهم إلى أوطانهم وتشديد الرقابة لمنع التخلّف بكافة أشكاله.



ولفت فاضل إلى أن التوصية، إن تم إقرارها، سيعقبها تشكيل لجنة من الوزارات المعنية بالتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة للبدء بتنفيذ خطوات عملية للحد من المقيمين غير الشرعيين.



وأكد فاضل أن المقيمين غير الشرعيين في البلاد يشكلون خطراً على الأمن من خلال نشرهم الجريمة بأنواعها من مخدرات ومسكرات وسرقة ودعارة وقتل وتصوير أفلام إباحية وترويجها وتلويث للبيئة وتشويه لمنظر البلاد.



وأوضح أن المقيمين غير الشرعيين يشملون متخلفي الحج والعمرة والمتسللين عبر الحدود.