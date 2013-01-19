إقالة مدير دار الملاحظة بجازان وإحالته للتحقيق

أقال وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين أمس مدير دار الملاحظة الاجتماعية بجازان، التي يقضي فيها الأحداث السعوديون والأجانب محكوميات شرعية. وإحالته للتحقيق بعد اطلاعه على تقارير تؤكد تردي الأوضاع في الدار.كما وجه العثيمين بسرعة نقل المقيمين بالدار إلى الدار الجديدة التي هيئت بكافة الإمكانيات والتجهيزات، وذلك خلال 72 ساعة، وتشكيل فريق ميداني من ذوي الخبرة والاختصاص للإشراف المباشر على عملية النقل.

إضافة إلى تكليف مدير جديد، سواء كان من المنطقة أو من خارجها، ممن تتوفر فيه الخبرة الجيدة والسمعة الحسنة وتبرأ به الذمة، وذلك لإدارة الدار مؤقتا لحين إيجاد البديل المناسب.



وأكد وزير الشؤون الاجتماعية أن الوزارة سوف تحاسب المقصر ولن تتوانى في إيقاع أشد العقوبات النظامية فيمن يثبت تهاونه أو تقاعسه أو تفريطه في أداء الوظيفة العامة.



يذكر أن الدار الجديدة تتسع لـ (150) مقيما، وبتكلفة قدرها (51) مليون ريال.