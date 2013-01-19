التربية تتيح للآباء مراقبة أبنائهم داخل المدارس إلكترونياً

ستتيح وزارة التربية والتعليم في السعودية لأولياء الأمور إمكانية الاستعلام عن سلوكيات أبنائهم طوال أيام الدراسة ومتابعتهم أولا بأول، وذلك من خلال نظام "نور"، حيث سيتم تسجيل جميع المعلومات المتعلقة بالطالب والطالبة داخل المدرسة وتحديثها بشكل يومي.كما اشترطت وزارة التربية والتعليم على أولياء الأمور الراغبين في متابعة نتائج أبنائهم من خلال برنامج "نور" تسجيل البريد الإلكتروني الخاص بهم، لمنحهم رقما سريا خاصا للاستفسار عن مستويات أبنائهم الدراسية.وبدأت الوزارة في استخدام البرنامج لرصد نتائج طلاب وطالبات التعليم في المرحلتين المتوسطة والثانوية الحكومية والأهلية للفصل الدراسي الأول للعام الحالي.

وأوضح محمد سعد الدخيني المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، أن مدارس التعليم العام البالغة 33 ألف مدرسة رصدت خلال فترة الاختبارات ما مجموعه 695.858 مليون درجة ومهارة لجميع الطلاب والطالبات.



وقال الدخيني: ''استعلم ثلاثة ملايين مستخدم من خلال النظام بنجاح، فيما يتعامل النظام مع بيانات أكثر من خمسة ملايين طالب وطالبة، ويعتمد عليه الآن أكثر من نصف مليون معلم ومعلمة لإدخال البيانات ورصدها، إضافة إلى أرشفة البيانات وسهولة الوصول إليها بدقة عالية، فيما يقدم النظام خدمات رئيسة ومساندة للإدارة التربوية''. بحسب ما ذكرت "الاقتصادية".

وحول نظام ''نور''، بيّن المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم ''أن النظام يعدّ أكبر الأنظمة التقنية التي تخدم الميدان التربوي، وقد حقق خلال السنتين الماضيتين حضوراً متميزاً خلال المرحلة الأولى من تطبيقه".



وأضاف: "النظام قدم حلولاً تقنية عالية الجودة فيما يخص رصد الدرجات وتدقيقها، إضافة إلى خدمات التسجيل والمتابعة للميدان التربوي، فضلاً عن العديد من الخدمات التي قدمها النظام ويعمل على الإضافة عليها خلال الفترة المقبلة''.