المرور 150 ريالاً مخالفة الكتابة على السيارة

كشف المتحدث الرسمي بإدارة مرور المنطقة الشرقية، المقدم علي الزهراني، أن دوريات المرور ستسجل مخالفة مرورية على أي مركبة تضع ملصقات أو كتابات على جسم السيارة أو زجاجها.وقال الزهراني في حديث لـ"الوطن" إن المخالفة المرورية على صاحب المركبة المخالفة بوضع ملصقات على السيارة تبلغ قيمة الحد الأعلى لها 150 ريالاً، فيما يبلغ الحد الأدنى 100 ريال، مشيراً إلى أن هذا التصرف يعد مخالفة مرورية يخالف عليها نظام المرور.ويأتي حديث الزهراني بعدما انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة الكتابة على المركبات، بقصد عرض السيارة ذاتها للبيع، فيما تختلف بعض العبارات المكتوبة من مركبة إلى أخرى، وتتنوع الكتابات غالباً بين قصائد شعرية، ونصائح دينية، وعبارات تتعلق بالأندية الرياضية، فيما يذهب آخرون إلى أبعد من ذلك بكتابة أرقام هواتفهم النقالة أو رموز الأجهزة الذكية للتواصل.

وقال بعض أصحاب المركبات التي تحمل كتابات، إن الأمر لا يعدو كونه هواية، حيث يتم تغيير تلك العبارات بشكل أسبوعي، فيما يريد آخرون من هذا التصرف لفت الأنظار إليهم، حسب وصفهم.



ويرى أصحاب محلات الزينة في الدمام أن هنالك إقبالاً كبيراً من الشباب على كتابة عبارات مختلفة على زجاج سياراتهم، مشيراً إلى أنه يستقبل الكثير من الشباب يومياً، وأصبح الكثير منهم عملاء دائمين لمحله.



وتابع قائلاً إنهم أصبحوا حريصين في المحل على متابعة كل جديد، وتوفير الكثير من الملصقات التي تحمل عبارات شعر ونصائح دينية، وعبارات مختلفة. وقال إن لديهم موظفاً مختصاً في الكتابة على زجاج السيارة حسب طلب العميل، وذلك بعد الإقبال الكبير الذي تشهده محلاتهم من الشباب.