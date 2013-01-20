تعذيب سجناء سعوديين بالعراق عقب فوز الإمارات بكأس الخليج آخر تحديث: الاثنين 9 ربيع الأول 1434 هـ - 21 يناير 2013 KSA 15:04 - GMT 12:04

تارخ النشر: الأحد 8 ربيع الأول 1434 هـ - 20 يناير 2013 KSA 20:04 - GMT 17:04 المصدر: دبي - قناة العربية

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كشف رئيس لجنة المعتقلين السعوديين في العراق، ثامر البليهد، عن تعرض 20 سجيناً سعودياً في العراق إلى اعتداءات بعد فوز الإمارات ببطولة كأس الخليج، الجمعة، في البحرين، فقط بسبب أن حكم المباراة سعودي الجنسية.



وقال البليهد إن تعذيب السجناء السعوديين بسبب خسارة المنتخب العراقي لم يكن الواقعة الأولى من نوعها، بحسب قناة "العربية"، السبت.



وتابع: "تواصلنا مع رئيس السجون العراقية، لكن لم نجد رداً على حالات التعذيب التي حدثت بعد المباراة".



وتحدث عن تهديدات تلقاها السجناء في حال خسارة المنتخب العراقي للبطولة الخليجية، في ظل وجود حكم سعودي يدير النهائي، وهو ما حدث بالفعل بعد المباراة.



وقال إن رسائل عدة وصلته من السجناء السعوديين في العراق تكشف عن التهديد بالتعذيب. وذكر أن هذا موقف تكرر من قبل في مبارة السعودية والعراق عام 2007، مضيفاً "الحمد لله أن المبارة انتهت بهزيمة السعودية بهدف للاشيء حتى لا يضار السجناء".



وأكد أن لجنة المعتقلين حاولت التواصل مع المسؤول عن السجون العراقية، ولكن بلا جدوى. وأثبت حدوث حالات تعذيب بالفعل للسعوديين في بعض السجون العراقية، مثل معتقل التاجي والرصافة في بغداد.



وأوضح أن ملف المسجونين السعوديين يفتقد إلى جانب المتابعة الميدانية، وذلك بسبب انقطاع العلاقات لفترة بين السعودية والعراق.



وأشار إلى صدور أحكام قضائية بحق معتقلين سعوديين من دون أن يمثلوا أمام قضاة أو محاكم.