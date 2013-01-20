هلوسة التشدد اجتثاث الجذور آخر تحديث: الأحد 8 ربيع الأول 1434 هـ - 20 يناير 2013 KSA 03:04 - GMT 00:04

تارخ النشر: الأحد 8 ربيع الأول 1434 هـ - 20 يناير 2013 KSA 03:04 - GMT 00:04

تناولت أمس جانبا معتما في مجتمعنا، والعتمة لها خفافيش يحتاجون صوت المجتمع، فوحدة صفه تفزعهم وتفرقهم، يدعم الخفافيش كتيبة أسماء مستعارة تتمسح بحماية المرأة، أو الخوف على الدين، يتخصصون في جلد كل ما يرتبط بالسعودية، خاصة ملف تمكين المرأة ولطالما اعتبروه يخصهم ولهم حق الوصاية عليه.



يساندهم في ذلك "متذمرون" ليس لهم أثر عندما تكون الأخبار إيجابية، ما يعني أن "الطيور على أشكالها تقع"، "تخرج حروفهم وقت الكوارث واللطميات فقط"، يدعمهم في ذلك من صنفتهم أقزام التشدد أمام الوطن ونهضته، والمرأة كاملة الأهلية التي أقدم اليوم مقتطفات من هلاوسهم التحريضية عنها في البريد الإلكتروني، وعبر مواقع التواصل.



كل ما دونته هنا لدي منه نسخة تثبت التحريض والتعبئة على مؤسسات الدولة تحت غطاء الاحتساب الذي يجب وضعه في سياقه الصحيح لدعم مراحل الإصلاح والتنمية.



هلوسة



* ترقبوا عبر حسابنا على "تويتر" تقريرا مصورا خطيرا عن فعاليات الاحتفال باليوم الوطني، ساهموا بنشره وإيصاله للعلماء والعقلاء، جامعة الإمام والمشاركة والتشريع للاحتفال باليوم الوطني الذي نعرفه ونكاد نجزم بتحريمه وبدعيته وهم يسعون لتشريعه.



* إتاحة فرصة للمحاميات لفتح مكاتب واستقبال القضايا والمرافعة في المحاكم أمام وبين الرجال من القضاة والمحامين باب شر عظيم يجب علينا السعي لإغلاقه قبل فوات الأوان.



* رئيس الهيئات يعود لطرح قضية عمل المرأة في الهيئة، وحتى المؤسسات الشرعية



بدت تغزوها الخطط التغريبية، بعد الهيئة تأتينا وزارة العدل وديوان المظالم والأمر برمته متوقف على العلماء والمشايخ والدعاة و(المحتسبين).



* يتفق أهل الغيرة أن هذا التصريح جس نبض وتمهيد وتوطئة للقرارات والجميع يعلم ويتذكر أن أنباءً تتردد عن النية لتعيين وزير(امرأة)، لا بد من (تحرّك) العلماء والمشايخ و(المحتسبين) وإنكار واستنكار هذه التصاريح حتى لا نتيح لهم الفرصة بسكوتنا وتكاسلنا للتقدم للخطوة التي بعدها.



* "مساعدة تعليم الجوف الدكتورة جميلة الشايع تتابع سير الاختبارات في القرى والمراكز وهذا من مفاسد وتبعات المنصب التي توقعّها وحذّر منها المصلحون".



* الصحف تحتفي بمشاركة إحدى النساء المختلطة مع القافلة الأوروبية والسفر إلى غزة،وتبرزها على قاعدة أول سعودية.



* إضافة لعدد موظفات مكتب مدير صندوق" جهة حكومية" يتجاوزن7 فتيات يعملن تحت إدارته وبشكل مباشر ومن (داخل مكتبه).



وتعليقي: إنني أراجع تلك الجهة الحكومية والنساء معزولات تماما، سيدات فاضلات وكل ما ورد في البريد أكاذيب للتعبئة.



تغريدة: هلاوس البريد تؤكد وجود مرض نفسي فكري يُخشى من تحوله إلى وباء اجتماعي، ولا بد من اجتثاثه من الجذور.







نقلاً لـ صحيفة "الوطن"

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