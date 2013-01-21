الجوازات السعودية تفعّل خدمة أبشر للنساء في كافة المناطق آخر تحديث: الاثنين 9 ربيع الأول 1434 هـ - 21 يناير 2013 KSA 08:04 - GMT 05:04

تارخ النشر: الاثنين 9 ربيع الأول 1434 هـ - 21 يناير 2013 KSA 08:04 - GMT 05:04 المصدر: العربية.نت

خصصت المديرية العامة لإدارة الجوازات السعودية موظفات ممن يعملن في الأقسام النسائية في إداراتها والشُعب التابعة لها، لتفعيل الخدمات الإلكترونية "أبشر" للنساء الراغبات في الاستفادة من هذه الخدمة سواء أكن مواطنات أم مقيمات.



وأوضح مدير إدارة الشؤون الإعلامية والمتحدث الرسمي باسم المديرية العامة للجوازات العقيد بدر المالك في بيان نشرته صحيفة "الحياة"، أن الموظفات المخصصات للقيام بهذه المهمات يتمّ تدريبهن من قسم التدريب التابع لإدارة الإشراف النسوي بالمديرية العامة للجوازات.



ودعا المالك المواطنين والمقيمين للاستفادة من خدمات "أبشر" من خلال التسجيل في موقع الخدمة ومن ثم التفعيل، وذلك بزيارة إدارات أو شُعب الجوازات في مدن ومحافظات المملكة لتفعيل الخدمة، والاستفادة من هذه الخدمات الإلكترونية والتي تقدمها المديرية لتسهيل وتيسير خدماتها في شكل إلكتروني متوافق مع التوجيهات الكريمة بتطبيق الحكومة الإلكترونية.