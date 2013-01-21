الشؤون الإسلامية تخصص 17 مليوناً لترميم مساجد السعودية

خصصت وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد مبلغ (17,645,041)، لتنفيذ مجموعة من المشروعات الخاصة بترميم وصيانة ونظافة وهدم وإنشاء عدد من المساجد والجوامع في مختلف مناطق المملكة.وأوضح وكيل الوزارة للشؤون الإدارية والفنية الأستاذ عبدالله بن إبراهيم الهويمل أن المشروعات التي أرستها الوزارة على عدد من المؤسسات والشركات الوطنية تتضمن صيانة ونظافة المجموعة الثانية المدمجة لعدد (92) مسجداً وجامعاً بمنطقة الباحة، وهدم وإنشاء جامع هجرة الشريم بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية، وهدم وإعادة بناء خزان المياه الأرضي وإنشاء غرف لمسجد حجاج البر بمنى بمكة المكرمة.كما تتضمن المشروعات هدم وإنشاء مسجد المركوز الشرقي بمركز العويقيلة بمنطقة الحدود الشمالية، وهدم وإعادة بناء مسجد نويفع بمركز النقرة بمنطقة القصيم، وصيانة ونظافة وتشغيل المجموعة الثالثة لعدد (59) مسجدا وجامعا بالرياض.

وهدم وإنشاء مسجد سلمان الفارسي بطلعة التمياط بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية، وصيانة ونظافة وتشغيل (جامع الملك عبدالعزيز، وجامع الملك فيصل، وجامع الملك فهد) بمنطقة عسير، وهدم وإعادة إنشاء مسجد آل قنة بحميم بمحافظة المندق بمنطقة الباحة.



ومن المشروعات المتعاقد على تنفيذها، مشروع هدم وإعادة إنشاء مسجد السوق بمحافظة قلوة بمنطقة الباحة، وترميم (4) مساجد بمحافظة المندق بمنطقة الباحة، وصيانة ونظافة وتشغيل جامع ومركز الدعوة وملحقاته بمنطقة عسير، وهدم وإنشاء جامع عسفان بعسفان بمكة المكرمة.



وإنشاء جامع نموذج (400) مصلِ بمخطط قدران بمحافظة المخواة بمنطقة الباحة، وصيانة ونظافة وتشغيل المجموعة الرابعة لعدد (60) مسجدا وجامع بالرياض، وصيانة ونظافة وتشغيل جامع ومركز الدعوة وملحقاته بمنطقة عسير.



وهدم وإنشاء جامع الزيمه القديم رقم (144) بمكة المكرمة، وهدم وإنشاء مسجد عيظة الحربي بمحافظة الطائف، وهدم وإعادة إنشاء مسجد بن هياس بمحافظة بلجرشي بمنطقة الباحة. بحسب ما ذكرت "الرياض".