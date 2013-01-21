خالد الفيصل مختلف آخر تحديث: الاثنين 9 ربيع الأول 1434 هـ - 21 يناير 2013 KSA 04:04 - GMT 01:04

تارخ النشر: الاثنين 9 ربيع الأول 1434 هـ - 21 يناير 2013 KSA 04:04 - GMT 01:04

هل كل أمراء المناطق يعرفون تفاصيل أصغر محافظاتهم ومسار مشاريعها ونوعية متطلباتها كما يفعل خالد الفيصل؟



في الحوار مع الزميل يحيى الأمير على القناة الأولى كشف الأمير خالد الفيصل الصورة الواجبة لأمير المنطقة، وكيف تمكن، بدعم ملكي مفتوح، من تجاوز الصعاب التي عصفت بجدة نتيجة تعرضها لموجات فساد متوالية كادت أن تدفن هذه المدينة وتحيلها إلى أرض مشاع ليبدأ بعدها في نفض أسبالها وإعادة تهيئتها لتكون كما يليق بمكانها وتاريخها وكما يستحق أهلها.



تجربة خالد الفيصل في عسير ومن ثم مكة تؤكد أن الإمارة إدارة ومسؤولية وأن الأمير إذا امتلك العزيمة والرؤية يستطيع أن يصنع فرقاً هائلاً شرط ألا تستهلكه الدوائر البيروقراطية، وأن يعايش، شخصياً، مشاريع منطقته ويلاحق خطواتها ويقف على رؤوس القائمين عليها حتى يتيقن من أن الخطة ماضية وأن البناء لا ينقطع.



خالد الفيصل هو الأول والوحيد، باستثناء محاولات خجولة، الذي اعتنى بالشباب واستمع إلى أصواتهم ومنحهم الحق الكامل في الحوار والانتقاد عبر مجلس أسبوعي. وضمهم إلى مجلس المنطقة. واحتفى بتجاربهم التطوعية والإبداعية. وهو الذي استثمر طاقات المهندسين الشباب ليتولوا الإشراف على المشاريع والتأكد من جدية تنفيذها.



شباب مكة محظوظون بهذا الاهتمام وهو حق لهم ،وهم اليوم، شركاء فعليون في إعادة تأهيل مدن منطقتهم والتأسيس لمرحلة جديدة تكون من صنع أيديهم ونتاج أفكارهم ولعل هذه الشرارة الإيجابية تمتد لتشمل المناطق الأخرى ليحظى الشباب بفرصتهم وينالوا حقهم في المشاركة والفعل.



الشباب الذين شاركوا في الحوار برهنوا على أنهم أقدر من الكبار على تلمس التوجهات ومعرفة الاحتياجات، بل وأثاروا غيرة زملائهم الذين ما يزالون ينتظرون حضورا مماثلا.





نقلاً لـ صحيفة "الشرق"

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