سيارة كلاسيكية بقيمة 350 ألف ريال تجذب زوار بريدة آخر تحديث: الاثنين 9 ربيع الأول 1434 هـ - 21 يناير 2013 KSA 07:04 - GMT 04:04

تارخ النشر: الاثنين 9 ربيع الأول 1434 هـ - 21 يناير 2013 KSA 04:04 - GMT 01:04 المصدر: العربية.نت

جذبت سيارة قديمة من طراز "هاف" عُرضت في جناح السيارات التراثية الكلاسيكية في مهرجان ربيع بريدة 34، اهتمام ودهشة الزوار، وفقاً لما أوردته صحيفة "الشرق".



وأوضح مالك السيارة المدير التنفيذي لفريق السيارات التراثية والكلاسيكية في بريدة، صالح العتيق، أن السيارة موديل 1951م، ومجددة بالكامل، ومعروضة للزوار بمبلغ 350 ألف ريال.



وأضاف "حين عثرت على السيارة في المتحف الإيطالي في ولاية نيوجرسي الأمريكية، بقيت فوق ظهرها لمدة تزيد على ساعتين حتى يوافق أصحابها على بيعها لي"، مشيراً إلى أن في حوزته فواتير إعادة التهيئة بالكامل، ووصلت آخر تسعيرة لها في المهرجان إلى مبلغ 220 ألف ريال.



وقال العتيق إنه يذهب بنفسه إلى أمريكا للبحث عن مثل هذه السيارات، وجلب أكثر من 60 سيارة من موديلات مختلفة، صُنعت ما بين أعوام 1915 إلى 1980م.



وذكر أنه يعتبر المورد الوحيد لفريق السيارات التراثية والكلاسيكية في القصيم من خارج المملكة، حيث كان ورودها من الخارج للمرة الأولى في العام 1412هـ، مبيناً أنه ستصل خلال اليومين المقبلين دفعة جديدة من السيارات الأمريكية وتبلغ عشر سيارات، ومثلها بعد سبعة أيام.



من جهة أخرى، نظم مهرجان ربيع بريدة 34 من خلال سباقات التحدي التي ينظمها ضمن فعالياته السنوية، سباقاً للسيارات من نوع تويوتا FJ 40.



وتمكن المتسابق عبدالسلام الطويرقي من الفوز بالمركز الأول محققاً أول رقم قياسي لهذه الفئة من السباق بزمن قدره 76،426 ثانية.