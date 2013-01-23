الإسعاف النسائي يصل جدة متأخراً 20 عاماً

كشفت مدير عام الأقسام النسائية بهيئة الهلال الأحمر السعودي على ‏مستوى المملكة، الدكتورة منيرة المزروع "أن تأخر تفعيل مركز الإسعاف التدريبي النسائي بجدة، 20 عاما عن بقية المدن السعودية بسبب إجراءات عرقلته، وأضافت المزروع أن تعطيل القسم المسؤول عن تنفيذ برامج التدريب والتوعية للمجتمع، ‏كان بسبب بطء تجاوب المسؤولين والروتين".وأكدت المزروع أن ‏البرنامج الإسعافي النسائي فعّل في القصيم والرياض وعسير والمدن ‏كافة عدا جدة ومكة المكرمة، مشيرة إلى أن أقسام التدريب النسائي ‏للإسعافات الأولية بمدن المملكة تضم في جنباتها 50 مدربة وموظفة ‏و22 من الكوادر المؤهلة على مستوى المملكة.‏وأبانت أن تأخر انضمام منطقة مكة المكرمة للإسعاف النسائي وراءه أسباب عدة، وأن هذا التأخر أدى إلى بروز ‏الدور التطوعي للإسعاف النسائي غير المعتمد من الهلال الأحمر، واعتُرف به منذ 8 سنوات مضت في حين كان الهلال الأحمر يبحث عن فرصة لاستقطاب المسعفات ‏المؤهلات.

وأوضحت المزروع أن الهلال الأحمر السعودي كان يدأب في البحث عن فرصة لفتح مجال لقسم ‏تدريبي نسائي إسعافي يدعم المنطقة الغربية، إلى أن جاءت الفرصة بافتتاح قسم للتدريب الإسعافي بمقر الهلال الأحمر بجدة.



وأبانت المزروع أن ‏مركز التدريب الإسعافي النسائي المستحدث في جدة يضم 10 مدربات ‏للإسعاف السريع، وكوادر مؤهلة للتدريب الإسعافي والتعامل مع الحالات الطارئة، وأشارت إلى أنه تم التعاقد مع المنسوبات رسميا برواتب ‏مجزية.