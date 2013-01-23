الشؤون الاجتماعية تلزم التأهيل الخاص قبول المحولين آخر تحديث: الأربعاء 11 ربيع الأول 1434 هـ - 23 يناير 2013 KSA 07:04 - GMT 04:04

تارخ النشر: الأربعاء 11 ربيع الأول 1434 هـ - 23 يناير 2013 KSA 06:04 - GMT 03:04 المصدر: العربية.نت

ألزمت وزارة الشؤون الاجتماعية مراكز تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة غير الحكومية برعاية وتأهيل وتدريب أصحاب الاحتياجات الخاصة الذين تحولهم إليها وزارة الشؤون الاجتماعية، ما لم يكن لديها مسوغ مقبول للرفض.



وحددت القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية لمراكز تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة غير الحكومية التي اعتمدها وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف العثيمين، الشروط الواجب توافرها في الشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة الذي يتم قبوله في المركز. والتي من أهمها خلوه من الأمراض السارية أو المعدية، أو الصرع المستعصي، إضافة إلى الشروط الواجب توافرها في صاحب ترخيص المركز، وهو أن يكون سعودياً وألا يكون موظفاً حكومياً.



كما تضمنت القواعد التنفيذية 68 مادة، بدءاً بالتعريفات التي شملت الشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة والإعاقة والرعاية والتأهيل ومركز التأهيل غير الحكومي وغيرها، ثم الأحكام العامة. كما نقلت صحيفة "الحياة".