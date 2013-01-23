القبض على طلاب أحرقوا غرفة معلمين وإجابات الإنجليزي آخر تحديث: الأربعاء 11 ربيع الأول 1434 هـ - 23 يناير 2013 KSA 09:04 - GMT 06:04

تارخ النشر: الأربعاء 11 ربيع الأول 1434 هـ - 23 يناير 2013 KSA 08:04 - GMT 05:04 المصدر: العربية.نت

قبضت الجهات الأمنية في محافظة الطائف على طلاب تورطوا في إحراق غرفة المعلمين وأوراق إجابات مادة اللغة الإنجليزية في مدرسة الطحلاوي المتوسطة.



وأوضح الناطق الإعلامي لإدارة الدفاع المدني بمحافظة الطائف، العقيد خالد بن عبدالله القحطاني أن فرق الدفاع المدني باشرت حريقا اندلع في مدرسة عمورية المتوسطة بمخطط الطحلاوي، واتضح عند الوصول إلى أن باب المدرسة كان مفتوحا، وعليه آثار عنف، ووجدت غرفة المعلمين مبعثرة وعليها آثار حريق في مواقع متعددة.



كما وجدت أيضا بعض أوراق إجابات لاختبار مادة اللغة الإنجليزية مشتعلة، وقام الأفراد بالتعامل مع الحادثة بالشكل المناسب والتحفظ على الموقع وتسليمه للشرطة التي بدورها استكملت إجراءات التحقيق، حتى تم القبض على الطلاب المتورطين في الحادث.