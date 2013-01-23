رحيل كبير جساسين مكة محمد أمان آخر تحديث: الأربعاء 11 ربيع الأول 1434 هـ - 23 يناير 2013 KSA 14:04 - GMT 11:04

تارخ النشر: الأربعاء 11 ربيع الأول 1434 هـ - 23 يناير 2013 KSA 13:04 - GMT 10:04 المصدر: دبي - العربية.نت

توفي فجر اليوم الأربعاء "الجسيس" محمد أمان، في مستشفى النور بمكة، بعد معاناة مع المرض إثر تعرضه لجلطة أقعدته رهين كرسيه المتحرك لسنوات. وفقاً لصحيفة "المدينة".



ونشأ أمان في بداية حياته ولمدة عامين في منزل خاله بالرضاعة معالي الدكتور محمد عبده يماني وزير الإعلام السابق.



وكان للجسيس المعروف الشيخ عبدالرحمن مؤذن فضل كبير في دخول محمد أمان لمجال الفن والإنشاد، حيث استمع لفن "المجس" من خلال صوته، وأصبح من عشاق هذا الفن.



كانت بدايته عام 1386 هـ بمكة المكرمة عبر مشاركات في أفراح أهل حارته، وقد أعجب بصوته الملك خالد بن عبدالعزيز -رحمه الله- عندما أقام صلاة العشاء في دار معالي الشيخ أحمد زكي يماني بمنطقة الهدا بمحافظة الطائف.







وعمل أمان في بلدية المسفلة الفرعية بمكة في عام 1400 هـ، كما عمل في مكتب الإذاعة، وأخيراً عمل كمصور تلفزيوني باستديو الحرم المكي.