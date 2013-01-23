صحة عسير تحقق في احتجاز طفلتين مصريتين بمستشفى خاص آخر تحديث: الأربعاء 11 ربيع الأول 1434 هـ - 23 يناير 2013 KSA 19:04 - GMT 16:04

تارخ النشر: الأربعاء 11 ربيع الأول 1434 هـ - 23 يناير 2013 KSA 19:04 - GMT 16:04 المصدر: الرياض - العربية.نت

وجّه المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة عسير الدكتور إبراهيم الحفظي، إدارة شؤون القطاع الصحي الخاص بتشكيل لجنة عاجلة لمتابعة احتجاز مستشفى خاص طفلتين من "الجنسية المصرية"، بعد تعثر أسرتهما في سداد مستحقات المستشفى التي وصلت إلى 200 ألف ريال.



وقال مصدر مطلع في الشؤون الصحية بمنطقة عسير في تصريح لصحيفة "الحياة" السعودية إن اللجنة باشرت عملها، وسيتم الرفع لمدير الشؤون الصحية بمرئيات التحقيق في صورة عاجلة، وأشار إلى أن الطفلتين لا تزالان تخضعان للعلاج، وأن إحداهما في حال صحية غير مستقرة.



من جهته، نفى رئيس فرع هيئة حقوق الإنسان في منطقة عسير الدكتور هادي اليامي في تصريح إلى «الحياة» أن تكون الهيئة تلقت شكوى من أسرة الطفلتين، مشيراً إلى أن الهيئة ستتحرك في حال ورود أي شكوى في هذا الخصوص.



وكانت والدة التوأم «سهير وسها»، ناشدت الجهات المختصة وأهل الخير مساعدتها في علاج ابنتيها التوأم الموجودتين حالياً في مستشفى خاص في أبها، ودفع تكاليف قيمة الولادة والخدمات الطبية الأخرى التي وصلت إلى نحو 200 ألف ريال.