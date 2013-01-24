اعتمد كغواص إنقاذ ولم يتجاوز عمره الـ13 عاماً آخر تحديث: الخميس 12 ربيع الأول 1434 هـ - 24 يناير 2013 KSA 06:04 - GMT 03:04

تارخ النشر: الخميس 12 ربيع الأول 1434 هـ - 24 يناير 2013 KSA 06:04 - GMT 03:04 المصدر: العربية نت

استبق الشاب سلطان أحمد عسيري، عمره الحقيقي الذي لم يتجاوز الثالثة عشرة ربيعاً "بهواية الغوص" تحت الأعماق، حيث يعتبر أصغر غواص بمنطقة تبوك، حسبما نقلت جريدة "الرياض".



حقق المستوى الخامس في نظام الغوص الذي يجعله معتمداً في قائمة غواصي الإنقاذ. كما أن بلوغه هذا المستوى حقق له تعدد مسافات الغوص حيث تجاوز 130 قدماً تحت الماء، وكذلك الملاحة والغوص الليلي والبحث والانتشال.



وعبر العسيري عن سعادته الكبيرة لما حققه من نجاح في هذه الهواية التي اعتبرها هواية تحفّها المخاطر لمن لا يدرك تفاصيلها ويتبع تعليماتها. وذكر أنه يتمنى أن يجد الكثير ممن هم في عمره يدخلون غمار هذه الهواية.



وأكد أن اعتماده كغواص إنقاذ جعله أمام مسؤولية كبيرة ستجعله أكثر إتقاناً بإذن الله تحت الماء.



وقال إن سواحل منطقة تبوك أعطت بجمالياتها البحرية فرصة كبيرة للمتعة في الغوص، حيث تتميز بالعديد من الشعب المرجانية والسواحل النظيفة الممتدة على مسافة تزيد على 500 كلم.